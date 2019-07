Er redd kommunen rammes hardt etter at Mattilsynet la fjorden brakk

Nå frykter næring og kommune konsekvenser. Ordføreren i Kvænangen i Troms, Eirik Losnegård Mevik (Ap), fortviler. Grunnen er at nesten hele Jøkelsfjorden blir lagt brakk.

Det kan den bli i halvannet år på grunn av utbruddet av ILA. Sykdommen ble oppdaget ved ett av anleggene 2. juli.



Dette kan bety at oppdrettsselskapet Mowi må permittere ansatte.

Selskap rammes

FÅR IKKE SATT UT FISKEN: John-Willy Kvarsvik i Mowi sier planene deres må skrinlegges. Foto: NRK

Mattilsynet oppretter en bekjempelsessone på 10 kilometer. Den skal hindre at sykdommen smitter videre.

Det er derfor pause i produksjonen nå.

– Den direkte konsekvensen er at vi ikke får satt ut fisken som vi har planlagt å sette ut neste år, sier John-Willy Kvarsvik.

Områdelederen i Mowi Kvænangen sier det da er 16 personer de ikke har arbeid til.

– Den videre konsekvensen er at vi ikke har slaktefisk i årene 2021 og 22. Det gjør at 30 ansatte ved slakteriet ikke har arbeid i 12 til 15 måneder, sier Kvarsvik.

Er redd folk flytter

EFTA er det europeiske frihandelsforbundet. Deres overvåkningsorgan ESA har kritisert norske myndigheter. Kritikken går på at Norge reagerer for sent når det oppstår smitte av fiskesykdommer.

KONSEKVENSER: Ordføreren i Kvænangen sier Mattilsynets vedtak kan ramme kommunen hardt. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Nå er ordføreren er kritisk til Mattilsynet. Han mener de denne gangen ha reagert for strengt.

– Dette kan sette arbeidsplasser i spill. For bedriften handler det om økonomi, trygge arbeidsstokken og beholde kompetansen, sier Mevik.

Han er redd folk flytter fra Kvænangen. Spesielt de unge.

– For kommunen handler det om skatteinntekter, og om å ha barn i barnehagen, ha folk på fotballaget og bedriftsfotballaget. Det som skaper gode lokalsamfunn, sier Mevik.

Raskt vedtak

Til NRK sier Mattilsynet at de ikke har mulighet til å kommentere saken. Årsaken er ferieavvikling. På sine nettsider skriver de blant annet:

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Mowi ser ikke bort fra at den europeiske kritikken av Norge har påvirket hvordan Mattilsynet har reagert.

– Jeg synes ikke det høres unaturlig ut. Det er ingen tvil om at de nå har reagert relativt kjapt og med korte frister. Vedtaket er fattet kort tid etter at vårt innspill kom inn. De har jobbet fort, sier Kvarsvik.

ILA rammer celler på innsiden av blodårene i hele kroppen hos fisken. Sykdommen har vært mest vanlig i Nordland og Troms de siste 10 årene, ifølge MarinHelse.

