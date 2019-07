Enorme forskjeller i pris og tilbud på SFO: – Sånn skal det ikke være

Prisene varierer fra 0 til nesten 4.000 kroner, men det er ikke gitt at dem som betaler mest får det beste tilbudet.

Det er nemlig store forskjeller i kvaliteten på SFO-tilbudet, ifølge en nasjonal evaluering av ordningen som NTNU Samfunnsforskning utførte i 2018.

Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen (FUG) har i lang tid etterlyst en slik evaluering, og ber om at evalueringen nå følges opp videre.

– Vi synes det er helt feil at det er så tilfeldig hva man skal betale for SFO. Sånn skal det ikke være, sier leder i FUG, Gunn Iren Gulløy Müller.

– Slik ordningen er i dag, er det helt opp til den enkelte kommune hva de vil tilby, og hva det skal koste.

Landets fem dyreste SFO-kommuner Ekspandér faktaboks Månedspris 20t/uke Smøla 3877 kr Sauda 3712 kr Sauherad 3460 kr Hægebostad 3440 kr Hurdal 3221 kr Kilde: Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI) for 2018/2019

Vil ha et minimumstilbud

SFO-ordningen ble innført for 22 år siden. I dag finnes det ingen maksimalpris for SFO, en nasjonal rabattordning eller nasjonale krav til hvordan tilbudet skal organiseres.

– Det at SFO-ordningen har fått bestå i så mange år uten at noen egentlig har gjort noe for å standardisere den er et problem. Det må være en standard for hva man kan forvente, sier Gulløy Müller.

– Det bør være et minimumstilbud som man kan forvente å få uansett hvor man bor i landet.

FUG mener det må innføres en prising og et rammeverk for SFO lik den for barnehager.

– Vi mener at et SFO-tilbud er like viktig som et barnehagetilbud. Det å få til en felles prissetting bør absolutt være mulig, det må bare være vilje til det.

– Handler om livskvaliteten til de yngste

Det aller billigste SFO-tilbudet er i Gratangen i Troms. Der innførte kommunen gratis SFO i 2017.

– Vi så at det var færre og færre som benyttet seg SFO, så vi innførte tilbudet for å imøtekomme småbarnsfamilier i kommunen. Vi ville også sørge for at alle barn i kommunen fikk samme tilbud uavhengig av økonomisk bakgrunn, sier ordfører Eva Ottesen.

Og tilbakemeldingene fra kommunens innbyggere har utelukkende vært positive. Etter snart tre år med gratis SFO-ordning, benytter alle barnefamiliene i kommunen seg av tilbudet.

Landets fem billigste SFO-kommuner Ekspandér faktaboks Månedspris 20t/uke Gratangen 0 kr Berlevåg 850 kr Sunndal 1057 kr Kvænangen 1200 kr Modalen 1260 kr Kilde: Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI) for 2018/2019

Ordføreren håper også at tilbudet vil føre til økt tilflytting til kommunen.

– En del av tanken bak var også selvfølgelig at jo mer vi legger til rette for barnefamilier, jo flere barnefamilier får vi til kommunen. Vi håper det vil bidra til mer tilflytting.

Ottesen oppfordrer flere kommuner til å følge Gratangens eksempel.

– Økonomisk sett er det jo en utgift, men den utgiften bør kommunene ta for å imøtekomme barnefamiliene. Spesielt når man bor ute i distriktene. Det handler om livskvaliteten til de yngste.

– Vil følge opp evalueringen

Kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner erkjenner at det er altfor store forskjeller i SFO-tilbudet rundt om i landet.

– Det er viktig at det ikke er noen barriere for familier til å kunne velge SFO. Men SFO er et lokalt ansvar, og da vil det også være lokale forskjeller. Det er ikke alt som skal bestemmes fra statens side.

Kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner erkjenner at det er altfor store forskjeller i SFO-tilbudet rundt om i landet. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Sanner tror imidlertid ikke at en maksimalpris for SFO nødvendigvis er en god løsning.

– En makspris har mange ulemper. Det vil kunne innebære at de som i dag har en lav pris, vil få en høyere pris. Det vil også kunne innebære en stor subsidiering av familier som har god råd.

Til høsten kommer det en stortingsmelding om tidlig innsats, og da skal regjeringen følge opp evalueringen av SFO, ifølge Sanner.

– Vi jobber med moderasjonsordninger for familier med lav inntekt slik vi har innført i barnehagen. I tillegg ønsker vi å innføre en rammeplan for SFO slik at vi hever kvaliteten på SFO-tilbudet.