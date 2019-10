SISTE:

Klokken 19 skriver politiet følgende i en pressemelding:

Politiet i Tromsø avhører siktede nå og kan ikke si noe nå om hva han forklarer. Siktede vil bli fremstilt for varetekt i morgen fredag begrunnet bevisforspillelsesfare. Avdøde vil bli obdusert i morgen fredag. Vi kan ikke si noe om dødsårsak før vi får en foreløpig obduksjonsrapport. Avdøde har utenlandsk opprinnelse og er i 50-årene. ID er ikke bekreftet. Siktede er mann i slutten av 20-årene, norsk statsborger og kjent av politiet fra tidligere. Han ringte selv til politiet og møtte politiet på et avtalt sted.

Mistenkelig dødsfall

Det var onsdag formiddag en mann ble funnet død på Vengsøya i Tromsø kommune. Politiet beskriver dødsfallet som mistenkelig.

Rett etter klokken 16 sender politiet ut følgende pressemelding:

En person er pågrepet og siktet for kroppskrenkelse. Politiet jobber fortsatt på Vengsøya. Siktede er i politiet sin varetekt og vil bli avhørt utover kvelden.

Den siktede ble pågrepet innenfor Troms politidistrikt.

– Politiet jobber nå med tekniske og taktiske undersøkelser, samt avhører vitner på øya. Det vil vi holde på med ei lita stund til, sa Anita Hermandsen ved Troms politidistrikt til NRK tidligere i dag, torsdag.

FRAKTES BORT: Den avdøde mannen ble i 18-tiden torsdag fraktet bort. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Lite samfunn

Vengsøya i Tromsø har cirka 100 fastboende, og har relativt spredd bebyggelse.

Etter det NRK kjenner til jobbet den døde personen som sesongarbeider på et fiskebruk.

Formann Andrej Hancharou ved fiskebruket «Henry Johansen» på Vengsøya sier til NRK at han ble kontaktet av noen som hadde funnet en død person i et bygg i tilknytning til fiskebruket. Stedet ble raskt sperret av og politiet ble kontaktet, opplyser formannen.

Rundt klokka 16 torsdag opplyser formannen at fiskebruket har fått beskjed om å avslutte arbeidet. Bygget brukes blant annet til politiarbeid som avhør.

Halvar Johansen, eier av fiskebruket, forteller at han var i byen da beskjeden kom.

– Formannen ringte til meg, og var helt i sjokk. Han fortalte meg at det var blitt funnet en død mann. Det var et sjokk for meg også, sier han.

Johansen sier han ikke har fått pratet med de ansatte om situasjonen ennå, men antar de tar det tungt.

– Det som har skjedd er helt forferdelig, for et lite sted. Det er sjokkerende og helt forferdelig, sier Johansen.

Han sier han ikke kjente den avdøde, men hadde pratet med ham. Han beskriver mannen som rolig og sympatisk.

Halvard Johansen eier fiskebruket på Vengsøya sier det var et sjokk å få beskjeden om det mistenkelige dødsfallet. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Hørte rop og skrik

Johansen forteller at det skal ha vært en fest med musikk og støy i området der den avdøde ble funnet.

En nabo til fiskebruket på øya sier til iTromsø at han i 2-tiden natt til torsdag ble oppmerksom på noen høye lyder, trolig fra kaia nedenfor fiskemottaket. Han reagerte på roping og skriking, men hørte ikke hva som ble sagt.

Rundt ti polititjenestemenn, samt en legebil var med ferga som tok en ekstratur over til øya. Det var politiet som hadde rekvirert ekstraturen.

Alle som kommer i land med ferga på Vengsøya blir kontrollert av politiet. Til høyre er Henry Johansen-fiskebruket. Den døde personen ble funnet i et bygg tilknyttet fiskebruket. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Bygd i sjokk

Den døde personen ble klokken 18 tatt ut fra åstedet på fiskebruket på Vengsøy, tatt ombord i ferga og kjørt med bårebil til Tromsø.

Neon timer før, klokken 12.53, gikk politiet ut med meldingen om dødsfallet.

– Nå er vårt fokus å få egne politiressurser til stedet, sa operasjonsleder Rune Nilsen ved Troms politidistrikt.

Leder i Vengsøya bygdelag, Mai-Britt Lind, sier til NRK at hele bygda er i sjokk over det de nå har fått høre.

– Vengsøya er ei stille og rolig øy. Det er spesielt å få en slik sjokkmelding, sier Lind.

De fleste på øya jobber i fiskeindustrien. Det er også flere fisketuristbedrifter på øya.

Ifølge politiet er den avdødes pårørende fortsatt ikke varslet. Politiet vil komme med mer med opplysninger klokken 19 torsdag.

For å komme til Vengsøy må man ta ferge fra Belvika på Kvaløya.