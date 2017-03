Én person bekreftet omkommet etter alvorlig trafikkulykke på E8

Ulykken skjedde på E8, ikke langt fra krysset ved oppkjøringen til Minken industripark på Laukslett i Tromsø kommune mandag ettermiddag rundt klokken 13.00

– Vi har pratet med vitner som har sett ulykken, men det er foreløpig for tidlig å si noe om hva som er årsaken til ulykken, sier operasjonsleder i politiet, Rune Nilsen, til NRK.

To personer ble sendt til UNN etter ulykken, mens to satt fastklemt da nødetatene kom til stedet.

Klokken 14.15 kunne politiet opplyse at brannmannskapene har fått ut én av de to, og vedkommende er sendt til UNN. Den siste personen ble bekreftet omkommet like før klokken 14.30.

Ingen ved UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø) kan foreløpig si noe om tilstanden til de tre som er fraktet til sykehuset.

Det er ingen omkjøringsmuligheter ved ulykkesstedet, og det har derfor oppstått lange køer. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Det er sol og vinterlige kjøreforhold i Troms.

E8, hovedfartsåren til Tromsø, er stengt på ulykkesstedet, og det har oppstått lange køer. Det er ingen omkjøringsmuligheter.

Rundt klokken 14.45 slapp politiet mellom 50 og 60 biler fra hver side forbi ulykkesstedet, for å lette litt på trykket. Men veien er fortsatt stengt.

