Marie Øvermo lå og sov når samboeren hørte knitring og merket en rar lukt, da han gikk for å sjekke var det allerede full fyr i huset.

– Han ropte på meg og spurte hvor brannslangen var, jeg løp for å finne den fram, men innså fort at den lille brannslangen ikke kom til å gjøre noen nytte. Jeg ropte til samboeren at han måtte varsle naboene, sier Øvermo til NRK.

De kom seg ut av huset før det tok full fyr, og det eneste hun fikk med seg var håndveska.

Hvordan var det å sitte på gjerdet og se at huset ble overtent?

– Det er helt uvirkelig. Jeg hadde aldri trodd at det kom til å skje.

Politiet i Tromsø fikk melding om brannen i Tomasjordvegen klokken 2.35 natt til torsdag.

– Vi sendte patruljer til stedet og i det vi kommer fram her ser vi at det er i ferd med å bli overtent. Brannvesenet kommer til stedet etter kort tid og starter slukking. Samtidig får vi oversikt over beboerne i boligene, og ingen er savnet, sier innsatsleder på stedet, Rune Lettrem til NRK.

Han forteller at en mann i 30-årene ble påtruffet på stedet, og opplysninger i sammenheng med han gjorde at politiet valgte å pågripe han.

– Han er mistenkt for å kunne ha noe med branntilløpet å gjøre. Det er spor vi har avdekket, samt vitneopplysninger, som i sum gjør at vi har grunn til å mistenke han. Så må den videre etterforskningen avdekke detaljene rundt det.

Brannen spredte seg raskt fra den ene boligen til den andre.

– Det var mye røyk da vi kom, og etter kort tid ble det åpne flammer som spredte seg hurtig. Men det var ikke på noe tidspunkt mistanke om savnede personer. Vi fikk raskt kontroll på alle beboerne.

Ble varslet av beboer

Totalt ni personer er evakuert fra et boligkompleks med to tomannsboliger.

Familien som bor i en del av den ene boligen, er bortreist.

Politiet ble ringt opp av en av beboerne, som sa det hadde brutt ut brann i huset hans.

– Det medførte utrykning fra alle tre nødetatene. Når vi kom fram var huset på vei til å bli overtent, sier operasjonsleder Lars Meland i Troms politidistrikt til NRK.

Ingen skal være skadet etter brannen.