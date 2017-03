Én kan være savnet etter snøskred i Lyngen

I følge Hovedredningssentralen Nord-Norge er to personer funnet etter snøskredet i Lyngen. Den ene er uskadd, mens tilstanden er uviss for den andre.

Den uskadde personen var den første som ble funnet, og vedkommende deltok selv i letingen etter den andre savnede personen.

Personen skal ha opplyst at det kun kun var disse to personene som ble tatt av skredet.

Løftet inn mannskaper med helikopter

Alt tilgjengelig mannskap er på vei til stedet. Siste melding fra politiet er at de løfter inn mannskaper med helikopter. En person er trolig savnet etter skredet.

Norske redningshunder opplyser at fire hunder er på vei til området hvor skredet skal ha gått. Nødetater og frivillige skal ha rykket ut til stedet.

Skredet skal ha gått mellom Goalsvarre og Rørnestinden, opplyser ordfører i Lyngen Dan Håvard Johnsen til Nordlys.

En person gravd fram

Bent Olsen og Norsk Folkehjelp på vei til skredet torsdag ettermiddag. Foto: Ida Krogsæter / Norsk Folkehjelp

Foreløpig er ikke størrelsen eller omfanget av skredet klart, opplyser redningsleder ved HRS Nord-Norge Finn Tore Sortland til iTromsø.

– Det er gravd fram en person. Jeg vet ikke noe om tilstanden. Vi leter også etter en til person, sier Sortland.

Han opplyser at Sea King, Røde Kors, forsvaret og hundeekvipasje er på vei til stedet.

Ifølge Framtid i Nord søker et helikopter i området ved Rørnestinden. To personer skal i følge avisen være funnet etter skredet.

– Rystet over forholdene i fjellet

NRK har vært i kontakt med Kolbjørn Sandberg, som er i området hvor skredet har gått.

– Jeg er rystet over forholdene i fjellet. Det er mye snø i fjellet og jeg er sånn sett er jeg ikke overrasket over at det har gått skred. Det har vært vind i hele dag og snødd en del. Det er også dålig sikt i lia, sier Sandberg.

Skredfaren i Lyngen ble i dag vurdert til nivå 3, ifølge Varsom.no.

