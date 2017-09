Ektemann tiltalt for bortføring av kone og fem barn fra Norge til Syria

Den norsk-syriske mannen tok sommeren 2014 sin norske kone Ruth Meyer Johansen og deres fem barn fra Botnhamn på Senja med til Tyrkia. Familien dro videre til Raqqa i Syria, hvor kvinnen mener de ble holdt mot sin vilje mens mannen trente med terrorgruppen IS.

Etter omtrent en måned kom de tilbake til Norge. Fembarnsfaren ble arrestert da familien kom tilbake til Norge.

Statsadvokat Torstein Lindquister mener mannen hadde planlagt turen, og at de ble tatt med mot sin vilje.

– Godt planlagt

– Etter at saken ble opphevet av Hålogaland lagmannsrett har den vært etterforsket nå nytt. Der har vi lett etter nye bevis for at familien ble bortført. Vi mener det er bevis for at dette var frihetsberøvelse og at han hadde planlagt å ta familien med inn i Syria allerede før de forlot Norge, sier statsadvokat Torstein Lindquister til NRK.

I tiltalen kommer det blant annet fram at mannen hadde bestilt enveisbillett for seg og familien til Istanbul. Før avreise hadde han sagt opp strømavtalen, samt barnehageplassen til to av barna, uten å informere sin kone.

Statsadvokat Torstein Lindquister sier det har vært en tidkrevende etterforskning. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Etter et kort opphold i Istanbul reiste de videre til grenseområdet til Syria. Ved hjelp av ukjente personer tok han familien med over grensen. I Syria ble de i minst tre uker plassert sammen med fremmede på ulike bevoktede steder mens det var krigshandlinger i nærheten.

Tiltalt for andre gang

Han var første gang tiltalt for frihetsberøvelse vinteren 2016, men ble frikjent i Senja tingrett. Denne frikjennelsen ble anket, og Hålogaland lagmannsrett opphevet tingrettens kjennelse på grunn av en saksbehandlingsfeil.

Mannen sitter varetektsfengslet, og var nylig også tiltalt for å ha planlagt og deltatt i terror med IS, i forbindelse med den samme turen.

Han erkjente ikke straffskyld da denne saken var oppe i Oslo tingrett i for tre uker siden.

Han er også tiltalt for å ha brutt besøksforbud med kona.

I NRK Brennpunkt fortalte Meyer Johansen detaljert om det som skjedde: