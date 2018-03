Eks-ordfører Hjort: – Ikke rom for flere Listhaug-utspill

Saka oppdateres

– Dersom regjeringa overlever det neste døgnet, er det ikke rom for nye provoserende utspill fra justisminister Sylvi Listhaug, sier tidligere høyreordfører i Tromsø, Jens Johan Hjort.

Han har flere ganger kritisert Listhaug for hennes utspill, men han tror ikke KrF vil felle regjeringa. Hjort legger vekt på at Høyre har statsministeren og at Kristelig Folkeparti ønsker at Erna Solberg skal fortsette.

– Men tåler regjeringa flere provoserende utspill fra Sylvi Listhaug?

– Nei, dette er siste mulighet. Man tåler ikke noe mer. Dette er siste mulighet. Og det tror jeg Listhaug skjønner. Dette kan hun ikke utsette regjeringa for en gang til, sier Jens Johan Hjort.

- Ingen ønsker regjeringskrise

Lederen i Troms arbeiderparti, Cecilie Myrseth, er ikke sikker på at det ender med regjeringskrise.

Usikker, men tror ikke regjeringa går, Cecilie Myrseth Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Det er vanskelig å si hva det ender med til slutt. Men det jeg ihvertflall registrerte i talen til KrF-leder Knut Arild Hareide i dag er at også han sliter med tilliten til Listhaug. Ikke bare nå, men over tid, påpeker hun.

Myrseth håper statsminister Erna Solberg ser sitt ansvar og rydder opp før tirsdag. – Det er ingen som ønsker å dra dette landet ut i ei parlamentarisk krise, sier Cecilie Myrseth.

Kan åpne for fireparti-regjering

I Finnmark sier leder for Venstre, Leif Gøran Wasskog:

– Ut fra de valgene Erna har, altså å enten stille kabinettspørsmål, gå av - eller tvinge gjennom en regjering med Listhaug i samme posisjon som nå, så er det best å fortsette uten Listhaug, mener Wasskog.

Og legger bestemt til:

– Den beste løsninga for å berge det politiske prosjektet er å la Listhaug gå.

Leif Gøran Wasskog mener at det er mye lettere å få til en flertallsregjering bestående av fire parti om kontroversielle Listhaug sendes tilbake til Stortinget.



– Nå har vi fått på plass en trepartiregjering som ikke har fått ro til å begynne å jobbe, på grunn av mye støy fra Frp. Derfor er det best å fortsette uten Listhaug. Da får en også en åpning inn mot KrF, slik at vi får en firepartiregjering som har flertall i Stortinget.

Leif Gøran Wasskog, leder i Finnmark Venstre, mener statsministeren må fjerne Sylvi Listhaug. – Det er ikke en troverdig løsning å ha en justisminister som har opptrådt så dårlig som hun har gjort, sier Wasskog. Foto: Venstre

Usmakelig innlegg, men...

Jo Inge Hesjevik, gruppeleder for Finnmark Høyre, tror ikke Erna Solberg kommer til å fjerne Sylvi Listhaug for å redde regjeringen.

– Erna kommer til å kreve å bestemme selv hvordan regjeringen skal se ut. Hun kan ikke la seg diktere av hva opposisjonen mener i en slik sak, sier Hesjevik.



Og utdyper:



– Det er litt merkelig at vi har en regjeringskrise på grunn av et Facebook-innlegg. Det var riktig nok et usmakelig innlegg. Men likevel - det var et Facebook-innlegg. Det er uvanlig å stille et mistillitsforslag i en slik sak. Det er noe nytt, sier gruppelederen i Finnmark Høyre.

Forskjell på tilgivelse og tillit

I Nordland skriver KrF-leder Ingelin Noresjø på Facebook at KrF ønsker en anstendighet i debatten og en anstendighet i politikken.

– KrF ser ikke at vi får det med Sylvi Listhaug som justisminister. Derfor har også Nordland KrF uttrykt at nok får være nok. Jeg er stolt av landsstyret, av Knut Arild Hareide og våre mange tillitsvalgte, som følger hjertet og sier «det er forskjell på tilgivelse og tillit», og handler på det, skriver Noresjø.