– Dette er et kjempesjokk for oss alle. Eivind var en sentral person i toppturmiljøet, og det er et sjokk at akkurat han, som var så fjellvant, skulle gå bort i en slik ulykke, sier turkamerat gjennom 30 år, Stein Tronstad.

Tirsdag omkom Eivind Smeland etter at skavlen han stod på bristet og han falt ned over 100 meter. Det skjedde ved Sultinden i Lyngen kommune.

Smeland var på topptur med tre andre, som ifølge Tronstad også var erfarne fjellfolk.

– Det er nok ikke ved mange anledninger at det har vært så mye fjellkompetanse samlet på én topp i Lyngen.

Resten av turfølget kom seg uskadd fra hendelsen og blir tatt hånd om av et kriseteam.

Ble lurt av terrenget

SJOKK: At en så erfaren fjellmann som Eivind Smeland omkom mens han gjorde det han kan så godt har gått inn på alle i turmiljøet, sier mangeårig turkamerat Stein Tronstad. Foto: Privat

Snøskavlen som løsnet utløste trolig også et skred. Eivind Smeland ble funnet ved hjelp av sende- og mottakerutstyr, men livet hans sto ikke til å redde.

– Dette var ikke en skredulykke i vanlig forstand. Det var en skavl som knakk og det er noe jeg vet Eivind vanligvis har sett på som en fare som er lett å unngå. Dermed er det så uforståelig at det nettopp var han dette skjedde med, sier Tronstad.

Det er terrenget som har lurt Eivind til å undervurdere størrelsen på skavlen han stod på, tror Tronstad.

Forfatter av turguide i Lyngen

Tronstad beskriver Eivind Smeland som en sosial og entusiastisk fjellmann som nøt stor respekt.

– Han har vært på samtlige av toppene i Lyngsalpene over 1000 meter, og var en av de aller mest erfarne personene når det kommer til denne typen ferdsel.

I 2013 ga Smeland ut boken «The Lyngen Alps» sammen med Sjur Nesheim. Boken er en tur- og skiguide til Lyngsalpene.

I tillegg til å være en ivrig friluftsmann jobbet Smeland som overlege på kreftavdelinga ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

ALLE TOPPER: Eivind Smeland har vært på samtlige av toppene i Lyngsalpene over 1000 meter, og var en av de aller mest erfarne personene når det kommer til denne typen ferdsel. Foto: Stein Tronstad / Stein Tronstad

Skulle ordne ski og utstyr

Det var tirsdag 9. april Eivind Smeland og tre andre var på topptur i Lyngen.

Eivind var først oppe på toppkammen og stoppet der for å ta av seg skiene og ordne med feller, forteller Tronstad.

Resten av turfølget er like bak og kommer opp én etter én.

Eivind stopper på et punkt hvor det er bratt oppoverbakke og han er klar over at han står på en skavl, forteller Tronstad, og fortsetter;

– Eivind og en annen i turfølget er klar over at de står på en skavl og gjør vurderingen at siden de allerede har stått der noen minutter gjør de seg ferdig med forberedelsene til å kjøre videre nedover.

Men plutselig brister skavlen.

– Eivind faller rett ned, den andre i turfølget blir hengende i armene og klarer å berge seg så vidt.

To helikopter, blant annet et Sea King-helikopter fra Banak i Finnmark, og frivillige mannskaper fra Røde Kors deltok i redningsaksjonen.

SVÆRT ERFAREN: Eivind Smeland var en svært erfaren turgåer i Lyngen. Han skrev blant annet en turguiden «The Lyngen Alps». Foto: Stein Tronstad / Stein Tronstad

Skavler: – En lumsk fare

Snøskavlen som knakk under Eivind Smeland kommer i rekken av flere tilsvarende ulykker.

Tronstad sier han og andre fjellfolk, inkludert Eivind Smeland, har sett igjen og igjen adferd som viser at folk ikke har tatt faren rundt skavler inn over seg.

– Vi ser ofte spor som går skremmende langt ut på kanten, sier Tronstad.

Prosjektleder i Visit Lyngenfjord og mangeårig skiguide, Espen Nordahl er også preget av det som har skjedd.

LUMSK FARE: For klatrere og andre som ferdes i alpine områder utgjør snøskavler en lumsk fare, sier skredekspert Espen Nordahl. Foto: Petter Strøm / NRK

– Det er ufattelig trist og det går personlig inn på mange av oss som driver på med dette.

Han bekrefter at mange dessverre ikke er bevist nok på faren rundt skavler.

For klatrere og andre som ferdes i alpine områder utgjør snøskavler en lumsk fare, sier Nordahl.

– Dette er nok noe ikke veldig mange tenker over. Man ser at det er lav skredfare og tenker at da er det trygt, sier han.

– Men selv om det er faregrad 2 gjelder det å holde seg unna skavler, for de er en fare som er helt uavhengig av snøskredvarslet.