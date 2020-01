Uansett om du er førstegangskjøper eller ikke så kan det være vanskelig å vite hva man skal se etter på visninger.

Boligene kan være svært forskjellige og du får ofte kun to visninger hvor du kan sjekke om leiligheten eller boligen holder mål.

Da gjelder det å holde hodet kaldt på visninger for å utnytte tida best mulig og finne ut om dette blir din fremtidige bosted. Men hva bør du spørre om?

1. Ta med deg Reodor Felgen

Tom Eirik Larsen er daglig leder i DNB Eiendom Tromsø. Han mener det særlig er en ting mange gjør feil på visninger.

– Jeg hadde en visning hvor det var en person som ikke ville kjøpe leiligheten fordi han ikke likte rødfargen på den ene veggen. Da tenkte jeg bare «hva i all verden? Det er tre liter maling, så er den borte». Man må se muligheter i en bolig, mener Larsen.

Dette er også Wenche Odden Kvamme enig i. Hun er avdelingsleder i Eiendomsmegler 1 Nord-Norge.

Avdelingsleder i Eiendomsmegler 1 Nord-Norge, Wenche Odden Kvamme, ser mange kjøpere som henger seg opp i møbler osv. på visninger. Foto: Eiendomsmegler 1 Nord-Norge

– Se potensialet i en bolig. Beliggenhet er viktigere. Den får man ikke gjort noe med, mens en bolig kan man endre på. Og da kan det være greit å ha med en konsulent, mener Kvamme.

En konsulent kan hjelpe deg med å finne ut hvor dyrt endringene du vil gjøre i boligen vil bli.

– De fleste har en kompis som kanskje er rørlegger, snekker eller en Reodor Felgen-type. Da er det lettere å få hjelp til å anslå hvor dyrt det kan bli om man vil endre på noe i leiligheten, sier Larsen.

2. Ta en kaffe med naboen

– Det er altfor få som undersøker det eventuelt framtidige nabolaget. Bank på dører eller stå utenfor blokka med en kaffekopp i handa.

Det anbefaler Hans Christian Espenes. Han er megler i Privatmegleren Trondheim og er programleder i TV-programmet «Boligjakten».

– Når naboen kommer ut, så sier du bare «Hei, jeg er på visning og er nysgjerrig på nabolaget. Hva kan du si om det?» Det er her du får ærlige svar. Og om du får høre «her må du ikke finne på å bo, her bor det bare gærninger», så vet du det.

Ved å sjekke ut nabolaget, finner man også ut om man eventuelt kommer til å dele oppgang med utleieobjekter eller folk som har Airbnb-leiligheter, ifølge Espenes.

– Det kan være greit å vite om man kommer til å møte nye ansikter hver gang man går ut. Da er det ikke garantert å få et godt forhold til naboene sine.

3. Hvem har gjort hva?

Alle tre meglerne er enige om at noe av det viktigste er å sjekke om en bolig har papirer på arbeidet som har blitt utført der.

Hans Christian Espenes i Privatmegleren mener for få utforsker det eventuelt fremtidige nabolaget. Foto: Rune Bendiksen

– Hvem har gjort det elektriske? Hvem har gjort rør? Det er relevant å vite, mener Espenes.

Også Larsen fra DNB Eiendom er enig i det.

– Det å kjøpe en bolig i dag er basert på en magefølelse man får om boligen. Og hvis man har full oversikt over dokumentasjon, kan det gjøre at man strekker seg litt ekstra i en budrunde fordi man har en god magefølelse, mener Larsen.

4. Kanskje duftlyset dekker kloakklukt?

Har man vært på visning, har man nok merket at det brukes ulike virkemidler for å skape et stemning.

– På visninger bruker man grep for å styre kjøperens følelser. Man bruker musikk, temperatur og lukt for å stimulere følelser og sanser hos kjøperen, sier Espenes i Privatmegleren.

Men kan duftlys brukes for å hindre en eventuell vond lukt?

– Man skal ikke bruke duftlys for å overdøve en lukt, for da holder man tilbake informasjon. Boliger skal selges på ærlighet, sier Kvamme i Eiendomsmegler 1.

– Det beste er å se for seg leiligheten tom, som kjæresten din dagen derpå når hun ikke har på seg sminke. Da ser man hvordan hun faktisk ser ut. Det samme må du gjøre med leiligheten, se for deg overtagelsen når alt er borte. For det er faktisk det du kjøper. Resten er sminke for å gjøre boligen så bra som mulig, mener Espenes.

5. Sjekk bestikkskuffen

– Ved å lese i detaljer, kan man finne ut om hvor godt en bolig har blitt behandlet.

Det mener Larsen i DNB Eiendom og mener man bør ha en «To-do»-liste på visning.

– Prøv bestikkskuffa. Det er den skuffa som får mest juling, så hvis den fungerer så gjør nok de andre skuffene også det. Og se i skapet under oppvaskkummen om det ser bra ut eller om det er skader, sier han.

Larsen mener det gir en god indikasjon på hvordan kjøkkenet har blitt behandlet. Han vil også anbefale at man bør åpne skyvedører for å se om de knirker, og se på listverket.

Tom Eirik Larsen i DNB Eiendom Tromsø mener det er flere ting som kan gi en god indikasjon på hvordan boligen har blitt behandlet av sin forrige eier. Foto: Knut Jenssen

6. Så det åpenbare: Alt det kjedelige

Ja, det kan være kjedelig. Men det er nødvendig om man skal kjøpe bolig.

Les salgsoppgaven, vedleggene og prospektet, anbefaler Kvamme i Eiendomsmegler 1.

– Stiller du forberedt, er det lettere å kunne spørre megleren om det er noe du lurer på.

Hun mener det viktigste er å lese teksten som megleren har skrevet og takstdokumentet fra takstmannen.

Der fremkommer det om det er noe fukt og om det er planlagt nybygg utenfor som kan ødelegge utsikten din.

– Det kan også være boder som har blitt gjort om til soverom, og det betyr at det ikke er godkjente soverom, sier Kvamme.

Også Espenes anbefaler å lese salgsoppgaven nøye.

– Vi eiendomsmeglere er flinke til å snakke om ting som er veldig bra, og så er vi flinke til å tone ned skriftstørrelsen på det som ikke er like bra. Det er kanskje det med liten skrift som er viktig å lese.