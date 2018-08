Dyr forsøkt sprengt – funnet med snusboks med det som kan være sprengstoff

Det var i helga Dyrebeskyttelsen i Harstad fikk tips om det en turgåer trodde var en liten død hund, var funnet i Kvæfjordmarka.

– Det viste seg da vi kom dit at det var - det vi tror er en oter - som var fraktet dit, sier Rita Øien i Dyrebeskyttelsen i Harstad.

Gaffatape rundt dyret

Gaffateip var surret rundt kroppen for å holde på plass ei snuseske som inneholdt det som for Øien ser ut som batteri eller patron og pulver som kan være krutt. Men fuktighet har løst opp innholdet noe. Boksen hadde ledninger tilkoblet.

Snuseska med det som kan være sprentgstoff var tapet fast til dyret. Foto: Rita Øien

– Heldigvis var forsøket på å ha litt grotesk moro mislykket, sier Øien.

Rita Øien sier dyret har ligget i bekkefaret ei god stund. Derfor er det ikke så lett å se hva slags dyr det er. – Men det har svømmehud mellom tærne, påpeker hun. Derfor tror hun det kan være en oter. Det er uklart hvordan dyret døde.

Pelsen er lys. Derfor mener noen som har kommentert bildene på Facebook-gruppa at det ikke kan være en oter. Men Rita Øien sier pelsen kan ha blitt lysere av å ha ligget lenge i vann. Kroppen til dyret er omlag 70 - 80 cm lang. Og så har det hale.

Dyrebeskyttelsen har tatt kontakt med politiet, men de ba henne ta kontakt med viltnemnda. Der har Rita Øien foreløpig ikke fått svar. Hun trenger hjelp til å slå fast hvilket dyr det er.

Politiet viser til viltnemnda

– Tragisk at det finnes slike mennesker med så lite empati for uansett dyr, sier Rita Øien i Dyrebeskyttelsen.

Blant kommentarene på Dyrebeskyttelsens Facebook-gruppe står denne:

«Så dere hvordan oteren var drept?.Er jo et fredet dyr, så ulovligheter her går under faunakriminaliteten å denns paragrafer.Uhyre strengt å skade eller drepe dyr som er fredet».