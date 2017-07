Dronning Sonja: - Riddu Riđđu har åpnet det samiske samfunnet for resten av verden

På Riddu-sletta i Manndalen i Kåfjord var det duket for kongelig besøk under åpningen av Riddu Riđđu festivalen. Beborne i Kåfjord var invitert til å ta imot Dronningen da hun ankom Riddu Riđđu klokken 17.15 i ettermiddag.

– Når Riddu Riđđu reiser ut med samiske artister, befester arrangementet sin posisjon som nasjonal spydspiss i det internasjonale urfolkssamarbeidet.

Det sier Dronning Sonja i sin tale på festivalen. Dronningen sier videre at Riddu Riđđu er en god mulighet for å bidra til en bedre verden, til det beste for den samiske kulturen og for verdens urfolk.

Det er første gang en kongelig har åpnet urfolksfestivalen i Manndalen.

– Dette er en stor anerkjennelse for oss, sier festivalsjef Karoline Trollvik.

Blomsterbarn og bursdagssang

Blomsterbarn og bursdagssang

Dronning Sonja ble tatt imot av barn fra Barnefestivalen, som fulgte henne videre til Riddu Siida. Barna bar med seg blomster mens de sang bursdagssangen «Lihkku beivviin» for Dronningen, som nettopp feiret sin 80-årsdag.

Dronningen ankommer Løkvoll kai. Foto: Rune Andreassen / NRK

I Riddu Siida møtte Dronning Sonja Berit Alette Mienna og Gerd Mikalsen, utenfor den sjøsamiske gammen.

– Berit Alette Mienna skal joike og fortelle om joiketradisjonen – og kanskje dronninga til og med får joike litt. Hvis hun vil. Det er helt opp til henne selv, sier fsetivalsjefen.

Dronningen møtte også årets nordlige folk, urfolk fra Alaska, i deres lavvu. Til stede var kunstnere som jobber med utskjæring av tre, og det ble gitt informasjon om Alaska Natives, sang og dans.

80-årsgave

Under åpningen av festivalen ønsket festivalsjefen og styreleder Christina Henriksen, Dronning Sonja velkommen på hovedscenen. Dronningen ble også overrukket en bursdagsgave i anledning hennes 80-årsdag forrige uke.

Dronning Sonja følges av festivalsjef Karoline Trollvik. Foto: Hege Hanssen

Ved halv syv-tiden startet selve åpningen av festivalen, utført av Dronning Sonja selv. Deretter ble årets bestillingsverk presentert, som er av komponisten, jazzmusikeren og saksofonisten Mette Henriette Martedatter Rølvåg.

Klokken 19.40 forlot Dronning Sonja festivalområdet i kortesje, og ble kjørt tilbake til kaia, og deretter til Kongeskipet.