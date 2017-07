Drømmer om å få Alicia Keys på scenen i framtiden

Ryddingen etter årets festival i Manndalen i Kåfjord kommune er i gang.

Festivalsjef Karoline Trollvik ser tilbake på en vellykket festival med godt besøk og viktige artister.

– Det har vært en historisk festival med tanke på besøket fra Kongehuset og også med tanke på bestillingsverk og programområdene vi har hatt, sier hun til NRK.

Dagny på scenen under årets festival. Foto: Nils Mehren

Færre besøkende

Det har vært færre besøkende i år sammenlignet med i fjor. Men det bekymrer ikke Trollvik.

– Besøkstallet er godt nok. Vi er over budsjett, og det er vi strålende fornøyd med. Det er et godt besøkstall i forhold til tidligere i år, men vi har ikke klart å komme på samme nivå som i fjor, men det var jo en eksepsjonell festival, sier hun.

Omtrent 6.500 mennesker besøkte festivalen i år.

– Det er flere enn hva vi i utgangspunktet trodde det skulle være, sier Trollvik.

Publikum på årets Riddu Riddu-festival. Foto: Nils Mehren

Avlysninger

Festivalen fikk tre avlysninger i fanget før festivalen startet. Trollvik sier at det er mulig det kan ha påvirket besøkstallene, men hennes oppfatning er ikke slik.

– Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger om at bandene vi fikk hit i stedet funket utrolig bra og kanskje trakk ekstra publikum, sier hun.

Befester sin posisjon

Riddu Riddu må i fremtiden søke Kulturrådet om midler, noe de også gjorde i år.

Da er arbeidet med å befeste sin posisjon viktig, forteller festivalsjefen.

– Det føler jeg at vi har klart i år. At dronninga, fra vår hovedscene og på Dagsrevyen, anerkjenner og gir oss status som et flaggskip for samisk kultur og internasjonale urfolkssamarbeid sier noe om at posisjonen vår står sterkt.

Publikum på årets Riddu Riddu-festival. Foto: Nils Mehren

De vil fortsette å sørge for at de er scenen med de fremste urfolksartistene og at de har et program ulikt andre festivaler.

Og på spørsmålet om hvem som er hennes ønskedrøm til festivalen, svarer hun:

– Alicia Keys, som nå er Amnesty Internationals talskvinne for kampen om urfolksrettigheter i Canada, hadde vært kult – men det er ønsketenkning, sier hun og legger til:

– Om vi skal få en så stor artist hit er det viktig at artisten er kunstnerisk dyktig og uttrykker verdiene vi står for.