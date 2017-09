Dreamliner-drøm i nord: Kan fly fisk ut og nordlys-turister inn

I går kom nyheten om at nye felleseuropeiske regler gjør det mulig å ta imot denne flytypen på Langnes. Denne flytypen brukes ofte på langflyginger mellom kontinenter, blant annet av Norwegian.

Markedsstrategisk leder i Nord-Norsk reiseliv John Steve Linløkken mener det kan være grunnlag for direkteruter til Asia:

– For oss som jobber med fjerne markeder hvor vinter og nordlyset betyr mye, er dette fantastisk, sier John Steve Linløkken, som er markedsstrategisk leder i Nord-Norsk reiseliv.

Mulighet fra 2018

Dreamliner kan være opp til 68 meter lang, og nesten like lang fra vingetupp til vingetupp. Mer enn 300 passasjerer kan den ta, og har vært en del av flåten til flyselskapet Norwegian siden 2013.

I går fortalte NRK at nye felleseuropeiske regler gjør at 787 Dreamliner vil kunne få lov til å lande i Tromsø allerede i 2018, uten at lufthavnen trenger å utvide rullebanen.

Norwegian har fra før varslet at de holder muligheten åpen for å fly direkte mellom Tromsø og Tokyo. Eksportmarkedet for fisk og den økende interessen for Nord-Norge og nordlyset blant asiatiske turister er årsaken til at flyselskapet tror en slik rute KAN komme til å lønne seg.

Spennende for landsdelen

– Vi har vært klar over denne muligheten ei stund. Dette gir noen spennende muligheter framover både for Tromsø og landsdelen, sier samferdselsråd i Troms Ivar B. Prestbakmo.

Også tromsøordfører Kristin Røymo mener 787 Dreamliner KAN komme til å gi nye muligheter:

– Tromsø opplever jo stor interesse fra hele verden. De mulighetene mener jeg Tromsø skal ta, sier hun. Røymo viser til at 300 millioner kinesere om noen år kan ha økonomisk mulighet for å oppleve nordlyset.

