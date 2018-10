Dømt til fengsel: skremte isbjørn under akten

Mannen kjørte bil på en islagt fjord på Svalbard, da han passerte isbjørnene.

– Han passerte omtrent 50 meter unna isbjørnene og holdt en hastighet på minst 50 kilometer i timen. Isbjørnene ble skremt og forstyrret av hans opptreden og løp vekk i retning fra bilen, står det i dommen.

Ville kjøre forbi raskest mulig

I retten forklarte tiltalte at han skulle hente to personer som hadde meldt over radiosamband at de var blitt våte på beina og at det var rundt 20 minusgrader ute.

Det var mens han kjørte for å gjøre dette ærendet at han plutselig ble oppmerksom på isbjørnene, om lag 50 meter fra bilen.

Tiltalte har forklart at han tenkte det beste han kunne gjøre for å ikke forstyrre bjørnene, var å gi gass og kjøre forbi raskest mulig.

– Ikke overrasket

Mannen skal ha erkjent straffskyld for forholdene da saken var til behandling i tingretten. Han ble derfor ikke overrasket over utfallet, ifølge mannens forsvarer, Thomas Hansen.

– Han var forberedt på at han kunne få en fengselsstraff. Så det kom nok ikke som noen stor overraskelse at han fikk 30 dager.

I tillegg til å ha forstyrret isbjørn, er mannen dømt for flere tilfeller av bilkjøring uten gyldig førerkort, og for å ha brutt forskriften om motorferdsel på Svalbard. Det er ikke lov å kjøre bil på snødekt mark og på islagte vassdrag og sjøområder.

– Kjøringa i nærheten av isbjørn er et forhold som isolert sett medfører bøtestraff, men årsaken til at han har fått ubetinget fengselsstraff er fordi han har en betinget dom fra tidligere, sier Hansen.

– Kan i verste fall dø

Isbjørnforsker Jon Aars forklarer at det er veldig variabelt hvordan isbjørner reagerer på motorferdsel.

– En isbjørn kan reagere på lyden av snøscooter på mer enn en kilometers avstand, mens andre isbjørner er så vant til trafikk at de ikke vil reagere noe særlig.

Men isbjørner kan i verste fall dø hvis de blir jaget over lengre tid.

– Da er det faktisk en reell fare for at den kan overopphete og dø. Det er tilfeller hvor isbjørnen har strøket med etter å ha blitt skremt over lang tid, sier Aars og legger til;

– Det er jo selvsagt en grunn til at det er viktig å ha et lovverk som beskytter isbjørnen.