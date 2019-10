Dømt til 10 års fengsel for seksuelle overgrep

Mannen var tiltalt for flere overgrep mot datteren sin i perioden 2008-2015. Overgrepene skal ifølge tiltalen ha funnet sted både hjemme i familiens bolig i Tromsø, i boligen til jentas besteforeldre og på ferie.

Datteren var 6 år da overgrepene startet.

Det ifølge dommen snakk om et svært høyt antall krenkelser over en lang periode, begått av fornærmedes far mens fornærmede sov og befant seg i eget hjem.

Mannen er også dømt for å ha forledet barn under 16 år til å sende ham seksualiserte bilder av seg selv.

Det er til sammen 6 fornærmede i saken. Mannen har erkjent skyld for flere av forholdene.

Dommen beskriver hvordan han skal ha utgitt seg for å være en 15 år gammel gutt og forledet fire barn under 16 år til å masturbere seg selv samt å sende ham seksualiserte bilder av seg selv. Overføringen skjedde via Webkamera, tjenestene «Chatroulette», «Omegle» og Snapchat.

En av de fornærmede skal ha sendt ham minst 102 bilder, en annen minst 64.

Dommen er i samsvar med aktors påstand.