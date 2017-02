Dømt etter groteskt heroindrap – nå ber han om å bli løslatt

Mannen som opprinnelig er fra Finnmark, soner i dag i Tromsø fengsel. ​

Han er i dag 48 år, og ble idømt forvaringsdom i det såkalte «Kamikazedrapet» i Oslo.

To andre ble også dømt for medvirkning til drapet på Mohammad Ahssain.

Ekstrem drapssak

Aktor sa under hovedforhandlingen i 2009 at drapet var «helt ekstremt grotesk», og det er omtalt som en av de mest grufulle drapssakene i norsk rettshistorie.

Ap-politikeren Mohammad Ahssain ble banket til han besvimte. De injiserte deretter heroin i armen hans, tapet munnen og surret plastfolie rundt hodet på Ahssain.

Hovedmannen bak drapet ble pågrepet fire dager senere. Da hadde han liket av Ahssain i bagasjerommet i bilen han kjørte. Nå, åtte år senere, ber medhjelperen hans om å bli prøveløslatt.

Møttes under soning

Det var i Ila landsfengsel at finnmarkingen kom i kontakt med de to andre som var med på drapet. 48-åringen ble spurt om han kunne hjelpe til med å ta Ahssain av dage.

Han forklarte at han bare oppfattet det som en lojalitetstest da han ble spurt om å begå drap sammen med hovedmannen. Likevel var det han som, ifølge politiet, skaffet heroin og plastfolie som ble brukt under det brutale drapet på Mohammad Ahssain.

Ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett var det også han som satte den dødelige dosen med heroin i armen på Ahssain.

Avgjøres i april

Arne Gunnar Aas er 48-åringens advokat. Han sier hans klient har hatt god progresjon under fengselsoppholdet.

– Min klient har sonet ferdig minstetiden av sin forvaringsdom, og har da anledning til å begjære prøveløslatelse. Hensynet til samfunnssikkerhet taler ikke for videre fengselsopphold, sier Aas til NRK.

Men påtalemyndigheten mener derimot at mannen fremdeles utgjør en fare for samfunnet, og mener derfor at han fremdeles må holdes i fengsel.

Mannen ble dømt til forvaring i inntil 12 år. Nå skal saken avgjøres i Nord-Troms tingrett i april.