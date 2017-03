Dødsulykken på E8: – Vi har et klart bilde av hva som har skjedd

En mann i 80-årene fra Balsfjord omkom og tre andre personer ble fraktet til sykehuset i Tromsø, to av dem med alvorlige skader.

Like før klokka 13 mandag fikk nødetatene melding om ulykken på E8, ikke langt fra krysset ved oppkjøringen til Minken industripark på Laukslett i Tromsø kommune.

Politiet har snakket med flere som var vitner til ulykken, og mener at de derfor har et klart bilde av hva som har skjedd. En bil kom over i motsatt kjørefelt og traff bilen den 80 år gamle mannen satt i.

Innsatsleder i Troms politidistrikt, Robin Lindberg. Foto: Eskil Mehren / NRK

– Vi har dannet oss et bilde etter å ha snakket med vitner på stedet, og det vi vet per nå er at en bil har kommet over i motgående kjørebane og truffet en bil, så har en tredje bil kjørt inn i de andre bilene igjen, sier innsatsleder Robin Lindberg.

Ulykkesgruppen til Statens vegvesen, kriminalteknikere og trafikketterforsker fra politiet har i tillegg vært på stedet og gjort undersøkelser.

– To personer alvorlig skadd, men stabil

Ulykka skjedde i 80-sone på innfartsveien til Tromsø. Politiet mener det ikke var høy hastighet som var årsak til ulykken.

– Nei, det er ingenting som tyder på at det har vært høy fart, forteller Lindberg til NRK.

Pressevakt på Universitetssykehuset Nord-Norge, Per-Christian Johansen sier at de fikk inn tre personer etter ulykken.

– En mann i 30-årene og en kvinne i 70-årene er alvorlig skadd, men stabil. En kvinne i 40-årene har lettere skader, forteller han.

Veien var lenge stengt etter ulykken og det oppstod lange køer før veien til slutt ble åpnet klokka 17 mandag.