Dødelige alger påvist ved Kvaløya

– Det er ikke meldt om ytterligere dødelighet av laks ved Kvaløya. Vi kan ikke utelukke at laksedøden er naturlig. Men algen er uforutsigbar, vi vet ikke hvordan neste dag blir, derfor følger vi situasjonen nøye, sier regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Hilde Hamnes.

Fire oppdrettsanlegg på yttersiden av Kvaløya har det siste døgnet registrert død fisk i anleggene. Det meldes også om endret adferd hos fisken, skriver Fiskeridirektoratet i en oppdatering onsdag formiddag.

– Prøver tatt tirsdag viser tilstedeværelse av chrysochromulina-algen, men også av andre typer alger, sier kommunikasjonsdirektør i Fiskeridirektoratet, Anette Aase.

Chrysochromulina-algen har de siste ukene tatt livet av syv millioner oppdrettslaks i Troms og Nordland.

Ifølge Aase er det så langt observert noen hundre døde fisk.

– Situasjonen er ikke veldig alvorlig, sammenliknet hvordan den kunne ha vært. Det kan utvikle seg til noe verre, men det kan også hende at det ikke skjer noe, sier Aase.

Jobber med å få full oversikt

Terje Harder Hansen driver Sjurelv Fiskeoppdrett på Kvaløya. Her fotografert i november 2018. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

De fire anleggene som ifølge Fiskeridirektoratet har opplevd død laks, eies av Lerøy Aurora og Sjurelv Fiskeoppdrett. Natt til onsdag kom Fiskeridirektoratets båt Rind til Tromsø, hvor den skal gjøre analyser av vannet ved anleggene.



– Akkurat nå er jeg i ferd med å levere vannprøver til Fiskeridirektoratet, sier Terje Harder Hansen, som eier Sjurelv Fiskeoppdrett.

Han avviser imidlertid at selskapets anlegg er rammet av de dødelige algene.

– Det ser greit ut her, sier Hansen før han går i møte med Fiskeridirektoratet.

Pressekontakt i Lerøy Aurora, Krister Hooas, fortalte til NRK tirsdag ettermiddag at de jobbet med å få oversikt over situasjonen, og at de vil komme tilbake med mer informasjon senere.

Diskuterer tiltak med de berørte

Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge hadde tirsdag møter med de ni oppdrettsselskapene i Troms og Nordland som de siste ukene har blitt rammet av alger.

Ifølge administrerende direktør Geir Ove Ystmark er oppdretterne mentalt forberedt på at algeproblemene kan vedvare enda ei stund.

– Derfor er det fornuftig at Fiskeridirektoratet opprettholder beredskapen, slik at vi raskt får tatt vannprøver og analysert de fortløpende. Samtidig er det viktig at myndighetene viser fleksibilitet, hvis det blir behov for flytting, eller fremskynding av slakting, sier Ystmark.