Død person funnet i Tromsø

Politiet meldte like før klokken 23 tirsdag kveld at en person er funnet død i Tromsdalen. Politiet har sperret av et område.

NRK har vært på stedet og snakket med politiet. Funnet ble gjort mellom tre og fire hundre meter opp for gravlunden i Tromsdalen som ligger i Tromsø, like ved lysløypa i et populært turområde.

Området har også i dag vært godt besøkt av turgåere. Politiet beskriver omstendighetene rundt dødsfallet som «spesielt» i og med at den avdøde ikke var skiløper, noe de fleste som gjester området på denne tiden er.

Politiet kan imidlertid foreløpig ikke si noe om hva som er årsaken til at personen er død, eller om det er noen grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt.

Kriminalteknikere er før midnatt kommet til stedet.

– Vi jobber med saken. Jeg regner med at vi får litt mer opplysninger om litt tid, om det er et naturlig dødsfall eller ikke, eller om det er en personlig tragedie, sier operasjonsleder Morten Augensen ved Troms politidistrikt.

Det var rundt klokken halv ti tirsdag kveld at politiet fikk melding om at en død person var funnet.

Politiet kan foreløpig ikke si noe om alder eller kjønn på den avdøde. Den avdøde er like før midnatt ikke brakt ut av området.