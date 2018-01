Død person funnet i naustet

Det er funnet en død person i det nedbrente naustet i Henrikvika nord for Eidkjosen på Kvaløya. Stedet er sperret av og det vil bli foretatt kriminaltekniske undersøkelser, skriver Troms politidistrikt på Twitter. Brannen startet i 19-tida torsdag kveld, og det skal ha blitt hørt et smell fra naustet. Et ambulansehelikopter ble satt inn i søket for å lyse over området.