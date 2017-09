Død person funnet etter leteaksjon

– En person ble i ettermiddag funnet omkommet i Sørreisa.

Det opplyser innsatsleder Lena Ronesen i Troms politidistrikt til NRK.

Funnet ble gjort like før klokken 17.00 i ettermiddag, tre timer etter at politiet satte i gang en leteaksjon etter en 31 år gammel savnet mann.

Operasjonsleder Kåre Munkvold i Troms politidistrikt sier tirsdag kveld til NRK at den omkomne ikke er obdusert, men at de er sikre på at det er den savnede 31-åringen.

– Den døde ble funnet i nærheten av savnedes bolig i ulendt terreng. Det er ikke mistanke om en kriminell handling, og dødsårsaken er ikke kjent.

Munkvold sier til NRK at de pårørende av den savnede mannen er varslet om funnet.

Leteaksjon

Den 31 år gamle mannen ble tidligere i dag meldt savnet av politiet. Han har vært savnet fra Sørreisa i nærheten av Finnsnes de siste ti dagene.

Rundt klokken 13.00 iverksatte politiet en leteaksjon i området hvor mannen sist ble observert. I søket deltok Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Sivilforsvaret og flere frivillige.

Da funnet ble kjent informerte innsatsleder Lena Ronesen i Troms politidistrikt om at området ble sperret av.

– Det vil bli gjort videre etterforskning. Vi venter en kriminaltekniker til stedet, sier Ronesen.

Undersøkelser i forkant

Operasjonsleder i Troms politidistrikt Roy Tore Meyer uttalte tidligere i dag til NRK at det i forkant av dagens søk har blitt gjort rekke undersøkelser for å finne ut hva som kan ha skjedd med den savnede mannen.

– Disse undersøkelsene ga ingen resultater inntil søket startet.

Den savnede mannen har blitt beskrevet som 180 cm høy, veier om lag 120 kilo, mørkt bølgete hår, ubarbert og med kinnskjegg. Han har trolig på seg joggebukse og hettegenser, men klærnes farge er ukjent.