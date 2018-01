Død person funnet etter brann i naust

Stedet er sperret av og det vil bli foretatt kriminaltekniske undersøkelser.

– Personen er ikke identifisert, opplyser politiet.

Brannen startet i 19-tida torsdag kveld, og det skal ha blitt hørt et smell fra naustet.

Politiet har sperret av området ved naustet i Kaldfjorden. Foto: Sveinung Åsali / NRK

Et ambulansehelikopter ble satt inn i søket for å lyse over området. Flere politipatruljer var også på stedet. En politihund var også beordret til stedet, men ble tilbakekalt etter at funnet av den døde personen ble gjort.

– Allerede i kveld setter politiet i gang med det kriminaltekniske arbeidet i brannruinene, forteller operasjonsleder Steinar Gudmundsen til NRK.

Politiet vet ikke om det har vært flere personer til stede i naustet da brannen startet.

– Men vi har ikke gjort flere funn og det er heller ingen personer som er meldt savnet, sier operasjonslederen.

Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvem som hadde tilgang til naustet.