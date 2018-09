Død hval var delikatesse for isbjørnene, men matgildet ble kortvarig

– Den døde hvalen lå tretti meter fra en hyttevegg, og det bor folk i Bjørndalen. Derfor måtte vi fjerne kadaveret, forklarer førstebetjent og vakthavende hos Sysselmannen, Frede Lamo.

Etter at Svalbardposten skrev om saken mandag ettermiddag, har flere personer engasjert seg på sosiale medier. Mange lurer på hvorfor ikke bjørnene kunne få beholde den sårt tiltrengte kraftkosten som den døde spermhvalen utgjorde.

Svaret er enkelt, ifølge Sysselmannen:

– Bjørndalen ligger innenfor den sonen på Svalbard hvor det ikke skal være isbjørn. Hadde ikke vi flyttet kadaveret, hadde isbjørnene slått seg ned her, og det kunne blitt farlig for dem som bor her. Hadde den døde hvalen ligget et annet sted, hadde bjørnene fått beholde det og vi ville latt dem være i fred, sier Lamo.

Her er den døde hvalen i ferd med å slepes ut av Sysselmannens fartøy, Polarsyssel. Foto: Sysselmannen

Like før klokka 21 mandag var slepet av hvalen i gang. Med båten «Polarsyssel» ble det flere tonn tunge kadaveret slept ut i fjorden. Matgildet til isbjørnbinnen og de to ungene var dermed over.

– Bjørnene er fortsatt i nærheten, og akkurat nå er de på vei ned til fjæra igjen. Vi kommer til å være her og passe på at de ikke begynner å bevege seg mot Longyearbyen, sier førstebetjenten.