Doblet laksesalg på fem år

Det ble solgt laks for over 61 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg i 2017. Det er mer enn dobbelt så mye som for fem år siden og to prosent mer enn i 2016. Nordland var som tidligere år fylket med størst produksjon av laks. Deretter følger Troms og Møre og Romsdal, i følge Statistisk sentralbyrå.