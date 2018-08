DIREKTE: Se Erna Solberg og Jonas Gahr Støre i politisk toppmøte på Senja

LUNSJ: Etter klokken 12 lørdag dukket statsminister Erna Solberg opp. Hun gikk rett til lunsj sammen med Elisabeth Aspaker (H) og Lenvik-ordfører Geir Inge Sivertsen (H). Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Under den årlige debatten på Husøydagene, er havet under lupen. Norge har fått en ny fiskeriminister, men betyr det en ny fiskeripolitikk? Det er blant flere spørsmål i dag, lørdag, under debatten der blant andre statsminister Erna Solberg (H).

Blant toppolitikerne var Ap-leder Jonas Gahr Støre først å se vandrende rundt i sola på Husøy ved Senja lørdag. Han mener det er viktig å bringe debattene ut av de store byene:

– Dette er det ekte Norge. Man tar debattene tettest på de livene folk lever. Når det gjelder fisk, er Senja og Husøy en fantastisk ramme, sier han.

Harald Tom Nesvik (Frp) fra Ålesund, Norges ferske fiskeriminister, kommer også til Husøy. Han mener han trenger mer tid i jobben før han kan si hva som blir hans viktigste oppgave fremover.

– Enhver fiskeriminister kommer alltid opp i situasjoner der ulike interesser sloss litt mot hverandre, sier han.

SLO AV EN PRAT MED FIENDEN: Jonas Gahr Støre vandret lørdag formiddag rundt på Husøy og pratet med både politiske tilhengere og motstandere på bursdagen sin. Støre fyller 58. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Under debatten får han blant annet bryne seg på SV-leder Audun Lysbakken, men han blir også å møte en engasjert nordlending. Så engasjert er SVs Torgeir Knag Fylkesnes at han mener havet er livet og livet er havet. Fylkesnes mener havet rommer et helt hav av muligheter, men da må det ikke banes vei for det han kaller fiskere med slips.

HYLLER SANDBERG: Norges ferske fiskeriminister Harald Tom Nesvik er full av lovord om forgjengeren Per Sandberg. Foto: Siv Sandvik / NRK

– Fiskeriminister Nesvik må motbevise at han ikke er en blåruss fra Sunnmøre som kjemper de store aktørenes kamp, men at han er fiskeriminister for hele landet, sier Fylkesnes.

Nesvik sier at det første han skal gjøre som fiskeriminister er å legge øret sitt til bakken:

– Jeg skal lytte og lære. Jeg skal sette ting inn i en sammenheng, før man går ut og konkluderer på de enkelte punktene, sier han.

Lytte til hvem?

VIL HA BORT SLIPSFISKERE: Torgeir Knag Fylkesnes, her på Husøy i fjor, var blant Per Sandbergs største kritikere. Nå følger han med på hva den nye fiskeriministeren finner på. Foto: NRK

Fylkesnes lurer imidlertid på hvilken puls Nesviks øre lytter til. Han har friskt i minne Norges forrige fiskeriminister Per Sandberg, som han ofte var i munnhuggeri med, og som han mente sto langt fra folk flest. Sandberg terget da også på seg mange fiskere, og det ledet frem et kystopprør med sin historie om «raserte kystsamfunn» og en «liten elite» som klorte til seg stadig mer av fisken.

Både kystopprøret og Fylkesnes mente Sandberg lyttet mer til pengemakta og «kvotebaroner» enn til folk langs kysten.

– Det blir veldig interessant å se hvem Nesvik nå lytter til. Per Sandberg hadde en veldig sterk tendens til å lytte til de aller rikeste, de som sitter med store rettigheter og mye kapital, og i mindre grad til Kystfiskarlaget eller de sterke kysttradisjonene som er i nord, sier Fylkesnes.

OMSTRIDT: Per Sandberg (Frp) rakk å bli omstridt blant kystbefolkningen, før han i sommer ble enda mer omstridt, sluttet i jobben og fløy av sted på et persisk teppe. Her under fjorårets debatt på Husøy. Foto: NRK

– Jeg vil anbefale Nesvik å lytte til de han ellers ikke lytter til, og komme seg nær den virkeligheten som er langs kysten i et vanlig kystsamfunn, og være villig til å endre den meningen han har, sier han.

Fylkesnes erkjenner at det ikke bare er tapere langs kysten, men også vinnere, som nettopp her på Husøya, der hjørnesteinsbedriften Brødrene Karsen driver så godt at lukten av fisk strekker seg langt forbi debattpodiet der statsminister Erna Solberg og de andre politikerne befinner seg – på ei knapt tiendedels kvadratkilometer øy der innbyggertallet er i vekst.

IDYLLISK FISKEVINNER: Husøy ligger i naturskjønne omgivelser ved Senja, og er et godt eksempel på et sterkt fiskesamfunn med befolkningsvekst. Foto: Marcus Krogtoft / NRK

Nesvik hyller Sandberg

Helt ulike er kanskje ikke Nesvik og Sandberg, selv om Nesvik har understreket at det er én meter og 40 kilo forskjell på dem, ifølge DN. Nesvik, med sine 20 år på Stortinget, avslørte under nøkkeloverrekkelsen på ministerkontoret at forgjengeren Sandberg i alle fall er en mann han lytter til. Nesvik sa at Sandberg er «den beste fiskeriministeren Norge noen gang».

Han utdyper overfor NRK:

– Sandberg fikk skapt blest og oppmerksomhet rundt ei næring der de skjulte skattene på mange måter har vært en godt bevart hemmelighet for en del. Det er viktig at hele landet ser nytten av denne fantastiske sjømatnæringen. Ikke bare blant oss som bor langt kysten og kjenner godt til den, men også blant folk over hele landet slik at vi får flere til å spise disse fantastisk gode varene som havet gir oss, sier Nesvik.

Om fremtiden sier han:

– Det skal fortsatt være ei variert fiskeflåte, det skal fortsatt være et differensiert eierskap. Og vi skal fortsatt ha ei god og lønnsom næring, over hele landet.

Jonas Gahr Støre beskriver den nye fiskeriministeren som en erfaren politiker:

–Jeg kjenner Nesvik godt fra Stortinget da han var der i forrige periode. Han kan sine ting. Vi er enige om noe og uenige om annet, men det er fint han kommer, sier Støre.

