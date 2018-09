DIREKTE: Rapport om trusler, bråk og uklare roller i UNN legges frem

I februar i år sprakk nyheten om at tidligere direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tor Ingebrigtsen, fratrer stillingen umiddelbart. Samtidig trakk både styreleder Jorhill Andreassen og nestleder Erling Espeland seg fra sine styreverv.

PwC har fått i mandat av Helse Nord og UNN å vurdere hendelsesforløpet ved lederskiftet på UNN.

Konflikt om hjertemedisinsk tilbud

De to hovedaktørene i rapporten er UNN-leder Ingebrigtsen og daværende styreleder i Helse Nord, Marianne Telle.

Kort fortalt handler konflikten om hva som er det beste hjertemedisinske tilbudet til alle innbyggerne i Nord-Norge.

Før styret i Helse Nord i desember i fjor vedtok etablering av et PCI-senter i Bodø – et behandlingstilbud for pasienter med hjerteinfarkt, skal Ingebrigtsen ha tatt kontakt med Telle for å påvirke beslutningen.

Ingebrigtsen og fagmiljøet ved UNN, som er en del av Helse Nord RHF, skal ha vært imot opprettelse av et PCI-tilbud i Bodø, blant annet fordi han mente det innebar en risiko for at fagmiljøet ved UNN skulle bli knust.

Helse Nord under ledelse av administrerende direktør Lars Vorland, mente på sin side at med to tilbud om PCI i Helse Nord, ville man legge til rette for at flere pasienter ville få utredning og PCI til riktig tid.

Høy temperatur

Telefonsamtalen 11. desember mellom Ingebrigtsen og Telle skal ha hatt høy temperatur. Telle skal ha oppfattet at Ingebrigtsen kom med trusler, noe Ingebrigtsen har avvist. Saken ble siden blåst stort opp i media.

På et ekstraordinært styremøte i UNN 9. februar i år ba Ingebrigtsen om å få fratre stillingen umiddelbart. Samtidig informerte styreleder Jorhill Andreassen og nestleder Erling Espeland at de trakk seg fra sine styreverv.

Granskingsrapporten, som skal gi svar på hva som skjedde i mellomtiden, legges frem klokken 14 på en pressekonferanse på Radisson Blue i Tromsø.