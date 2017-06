DIREKTE kl. 19: Er Norge klar for å ta lederrollen?

Leder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet deltar i debatten. Foto: Astrid Randen / NRK

– Vi ønsker å sette agendaen i Arktis. Og vi har lyst til å være med å fremme en kunnskapsbasert og bærekraftig vekst, sier direktør Ole Øvretveit i Arctic Frontiers.

Tirsdag kveld stiller de spørsmålet om Norge er klar til å ta lederrollen i havets århundre. I samarbeid med NRK Troms og Nordlys inviterer Arctic Frontiers til debatten Open Arctic i kystens hus, som ledes av programleder Sigrid Sollund i Dagsnytt 18.

I debattpanelet deltar EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen, leder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet, generalsekretær Nina Kristine Jensen i WWF Verdens naturfond, dekan Edel Elvevoll ved UiT Norges arktiske universitet og styreleder Inger Marie Sperre i Sjømat Norge.

– All næringsvirksomhet påvirker miljøet

I invitasjonen til debatten, skriver Arctic Frontiers at innen 2030 vil havnæringene sysselsette rundt 40 millioner mennesker på fulltid, og den største veksten er ventet å komme på områder der Norge har kompetansefortrinn. Lange tradisjoner, dyptgående kunnskap og unik verdiskapning har gjort Norge til verdens fremste havnasjon.

Konstituert forskningssjef Kine Mari Karlsen i Nofima sier at det er snakk om en balansegang for å få fremtiden til å gå opp.

– I dag må vi prøve å dekke våre behov og samtidig sikre at de generasjonene som kommer etter oss for dekt sine behov. All næringsvirksomhet påvirker miljøet. For havbruksnæringen er det viktig å finne den rette balansen for hvor mye vi kan påvirke miljøet og samtidig sikre en bærekraftig næring som dekker behovene for fremtidige generasjoner, og her er det fortsatt flere felt hvor vi mangle kunnskap, sier hun.

Debatten med flere store navn arrangeres på Kystens Hus klokken 19 tirsdag. Foto: Arne Schei

Glad for å få havet på agendaen

For å opplyse om miljøstatusen, jobber Nofima nå også med en nettportal der ulik informasjon om havbruksnæringa, som miljø, rømming, arbeidsplasser, økonomi skal bli lett tilgjengelig.

Klokken 19 tirsdag kveld sparkes debatten i gang. Arrangementet er åpent og gratis for alle.

– Vi er først og fremst glad for at havet er på agendaen nå som valgkampen er i gang, og det er veldig viktig at denne debatten skjer i Tromsø. Personlig ønsker jeg å høre hvordan vi skal balansere vekst og vern i fremtiden. Det er de store spørsmålene som landet står ovenfor, sier Ole Øvretveit.

– Vi er glad for i hvert fall å sparke i gang valgkampen på nettopp dette temaet.