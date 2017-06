DIREKTE kl. 16: Bård Flovik får sparken i Tromsø

TIL-direktør Stig-Arne Engen sier at de har blitt enige om å avslutte treningsforholdet etter et felles initiativ og samtaler i helga.

– Vi har funnet en løsning det vi avslutter trenerforholdet fordi det er best for klubben og best for Bård på grunn av situasjonen vi er i. Flovik var et godt valg da vi ansatte ham i 2015- og 2016-sesongen. Vi ønsker å takke Bård for jobben han har gjort, sier Engen.

– Slik situasjonen ble tabellmessig, har vi i dag blitt enige om å avslutte samarbeidet. Jeg har hatt en fantastisk tid i en levende og flott klubb, og vil takke alle i og rundt klubben for samarbeidet, og spesielt ei fantastisk flott spillegruppe og et kraftfullt og kompetent støtteapparat. Vi skilles som gode venner, uttaler Flovik i pressemeldingen.

Under Floviks ledelse har TIL i år bare tatt 14 poeng på 14 spilte kamper, og klubben ligger nest nederst på tabellen.

Flovik ble i januar i 2014 ansatt som assistenttrener i Tromsø mens Steinar Nilsen var hovedtrener. Nilsen fikk sparken i august 2015 og Flovik overtok som hovedtrener.

Saken oppdateres.