Jessica har sittet innomhus på farens seilbåt «Pangea» ved kai i Longyearbyen siden mandag.

Hun er polfareren Mike Horns yngste datter, og overvåker farens ekspedisjon over isen i Arktis med de hjelpemidlene hun har.

– De trodde de kom til å ha en is som i større grad skulle drive til deres fordel, men dessverre har isen istedenfor drevet mot dem siden starten.

Mike Horn og Børge Ousland. Foto: Børge Ousland

Mike Horn og Børge Ousland startet ekspedisjonen om bord i seilbåten. Sammen med mannskapet var «Pangea» som tok dem gjennom Beringstredet og nordover mot isen.

Mer enn 80 dager senere skulle Jessica og seilbåten egentlig vært der oppe ved iskanten for å ta faren og Børge Ousland imot. «Pangea» er en stor seilbåt, men den er ingen isbryter.

– Vi besluttet at det var for farlig og risikabelt å ta båten opp dit. Det var derfor vi tok kontakt med skipet «Lance». De kan komme seg nærmere, sier Jessica Horn til NRK.

Seilbåten «Pangea» da den kom frem til isen. Mike Horn og Børge Ousland startet sin ekspedisjon på ski når de forlot båten. Det er mer enn 80 dager siden. Foto: Etienne Claret

Har telt ned antall dager og matrasjoner

Mike Horn og Børge Ousland har hatt en strabasiøs ferd gjennom svært vanskelige isforhold. Særlig på den siste etappen har problemene stått i kø.

Ekspedisjonsleder Lars Ebbesen sier isen har vært uventet tynn over store områder, og åpne råker har stadig bremset framdriften.

Samtidig har værsystemer ført isen de har gått på i feil retning. På den siste og avsluttende etappen er Mike Horn og Børge Ousland fysisk og psykisk utslitt, og de har svært lite mat igjen i pulkene de drar etter seg.

Børge Ousland har også frostskader, men begge to har vært svært innstilt på at de ville fullføre ekspedisjonen uten ekstern hjelp eller helikopter. Foto: Mike Horn

Derfor har polfarerne Aleksander Gamme og Bengt Rotmo tatt skiene fatt og forlatt «Lance» for å gå dem i møte.

– De har satt et møtepunkt, og forhåpentligvis når Gamme og Rotmo frem til dem i løpet av dagen. Jeg tror de kommer til å føle så mye glede og lettelse når de ser flere kjente fjes og mat og skjønner at de snart kommer hjem.

Da får de forhåpentligvis krefter igjen til å ta seg tilbake til «Lance», sier Jessica. Hun har de siste drøyt 80 dagene forsøkt å la være å tenke på alternativene.

– Jeg forsøker alltid å tenke positivt, slik pappa har oppdratt meg. Men når matrasjonene deres krymper for hver dag som går, har jeg vært litt bekymret.

Jessica Horn venter om bord på seilbåten «Pangea som ligger ved kai i Longyearbyen. Foto: Marcus Krogtoft/NRK

– Kommer nok ikke tilbake til Arktis med det første

Når de to lagene treffes på isen har de fortsatt mer enn et døgns marsj over isen tilbake til «Lance», som skal ta dem tilbake til Longyearbyen.

Der venter Mikes datter om bord på farens andre hjem.

– Da skal jeg ta pappa med om bord og gi ham en stor klem. Så skal han få mat og varme og alt han trenger. Men jeg kommer til å fortelle han at han ikke får lov til å dra igjen, sier datteren Jessica Horn.

Hun har likevel liten tro på at han kommer til å lytte til det.

– Jeg tror ikke han kommer tilbake til Arktis med det første, men dette kommer ikke til å stoppe han fra å delta i en ny ekspedisjon.

Mike Horns hender har vært ute i mer enn 80 polare vinternetter og dager. Han har frostskader, og særlig den ene tommelen har fått hard medfart og behov for antibiotika. Foto: Mike Horn

Har knappe syv kilometer igjen frem til Ousland og Horn

– Jeg har gåsehud. At to par skiløpere skal treffes oppe i Polhavet slik vi ser nå, i drivende is og bekmørke, har vi aldri sett før. De kan gå forbi hverandre, men det må ikke skje.

Ekspedisjonsleder Lars Ebbesen har ved 14-tiden torsdag sendt ut ny posisjon på Børge Ousland og Mike Horn til de to som skal gå dem i møte.

Ebbesen har løpende kontakt med lagene over satellitt, men kommuniserer mest per melding. De forsøker å spare på batteriene som Ousland og Horn har båret med seg. Isen Ousland og Horn befinner seg på driver ganske mye vestover.

Bengt Rotmo og Aleksander Gamme er på samme tid i ferd med å gå ut av teltet og spenne på seg skiene.

Torsdag klokken 16 har de tatt fatt på de siste kilometerne frem til Ousland og Horn.

De er da 6,9 kilometer unna.

– Jeg tror de kan møtes om 5–6 timer, tidligst. Det er vanskelige forhold med sterk sidevind og snøfokk så det er ikke noe lett å gå. Men det kan ta lengre tid enn vi tror, sier ekspedisjonslederen.

Dette er ruten: Børge Ousland og Mike Horn krysser hele Polhavet fra Alaska til Svalbard, først med båt (blå linje), så på ski (rød linje) og så med båt igjen (blå linje). Grafikk: Joakim Digernes-Nordström / NRK

– Han er ikke så ung som han var

Sønnen til Børge Ousland, Max Ousland, er på Nesodden sammen med farmor. De to venter spent på beskjeden om at hjelpen har kommet fram, og at faren Børge endelig har møtt Gamme og Rotmo.

Max Ousland innrømmer at han har vært litt ekstra bekymret den siste uka.

Sønnen til Børge Ousland, Max Ousland, gleder seg til at faren er av isen. Han innrømmer at han har sovet dårlig den siste uka. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

– Han er ikke så ung som han var før. Man tenker jo sitt, om hvor mye de presser seg og alt det der. På slutten av en sånn tur, når du har gått i flere måneder, så er du såpass sliten i hodet at det er lett å gjøre en feil, sier han.

– Hvor letta blir du når de endelig møter teamet og er av isen?

– Det blir utrolig deilig. Da kan man endelig slappe av litt. Det er forhåpentligvis bare snakk om noen få timer, og så får vi den meldingen. Da kan de få i seg litt god mat og ta den siste etappen ned til båten med nye venner. Det gleder jeg meg til, sier Max Ousland.

– Store blokker med is brekker opp som fyrstikker, forteller Mike Horn på sin konto på instagram. Det har gjort ekspedisjonen enda vanskeligere enn polfarerne hadde forutsett. Foto: Mike Horn

Gult farevarsel om full storm

Vinden har allerede økt i flere timer. Værvarslinga for Nord-Norge har sendt ut gult farevarsel om full storm ved Spitsbergen.

Vinden skal øke frem til klokken 16 torsdag før den vil holde stand gjennom natten.

Fredag morgen vil den være som sterkest, før den igjen vil roe ned, sier Ebbesen.

– Da skal den dreie nordover og møt nordøst. Den vinden kan komme til å åpne nye råker. I utgangspunktet vil det ta minst et par dager før de kan komme tilbake til «Lance», sier Ebbesen.

I mellomtiden har Lance nærmet seg i retning nordover, og har dermed kuttet avstanden til Ousland og Horn med 10–12 kilometer.

Det forkorter turen, øker sikkerheten og kutter ned tiden noe, sier Ebbesen. Fordi isen driver, skifter skiløperne posisjon hele tiden. De har derfor med seg signalpistol for å være sikre på å kunne finne hverandre.