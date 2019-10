– En drapssak blir aldri lagt helt bort, sier Andreas Nilsen, lensmann i Midt-Troms.

Saken han snakker om er nærmere åtte år gammel.

26. november i 2011 feirer Per Vålnes 50-årsdagen sin hjemme i Balsfjord i Troms. Dette er den siste sikre observasjonen av Per. Blant festdeltakerne er hans samboer og det som skal bli hennes nye kjæreste.

Noen dager seinere blir Per meldt savnet. Politiet finner bilen hans, en hvit Volkswagen Transporter, på en rasteplass ved E8 i Lavangsdalen.

Nøklene til bilen finner de i Smalakelva like ved.

6. desember 2011 sender politiet ut en etterlysning til media.

For dem handler dette om en savnet person. Men den ene søstera til Per Vålnes mistenker etter hvert at noe kriminelt har skjedd.

Våren 2012 endrer saken status. Nå tror også politiet at Per har blitt drept. Kripos kobles inn.

31. oktober pågriper de Pers tidligere samboer, hennes nye kjæreste og en venn av paret. De tre blir siktet for drap eller medvirkning til drap.

Ytterligere tre personer blir pågrepet, men de blir fort sjekket ut av saken. Per Vålnes' eks og de to andre blir varetektsfengslet.

Alle de tre sikta nekter straffskyld.

I måned etter måned forlenges varetektsfengslingen, samtidig som politiet jobber på spreng for å finne ut hva som har skjedd med 50-åringen.

HUSET: Politiet og Kripos har gjort flere undersøkelser i og rundt huset til Per Vålnes i Balsfjord i Troms. Foto: NRK

La nytt gulv etter festen

Politiet leter etter spor i fjæra i nærheten av hjemmet til Vålnes.

De river også opp gulvet i huset. Det var her Per sist ble sett da han feiret 50-årsdagen sin i november 2011. Før de ble pågrepet hadde de siktede skiftet ut gulvet i boligen.

Per Vålnes drev en kennel. Han hadde flere hunder av typen dogo canario. Store hunder som enkelte mener burde vært forbudt i Norge.

Politiet finner noen av hundene til Per Vålnes drept og begravet i fjæra ved Sørfjorden utenfor Tromsø. De starter søk i fjæra og i fjorden, med dykkere og miniubåt.

Uten hell.

Politiet tok i bruk miniubåt for å leite etter Per Vålnes på bunnen av Sørfjorden.

Ligger han i gulvet?

I oktober 2013 bestemmer politiet seg for å gjøre et siste forsøk på å finne Per.

To av de tre siktede jobbet på Vollan gjestestue da Vålnes forsvant. På den tiden gikk gjestestua gjennom en stor utbygging.

Politiet mistenker at Vålnes kan ligge i grunnen under nybygget.

Ved hjelp av likhunder, georadar og boringer, håper de å finne spor etter Vålnes.

Det gjør de ikke.

Rundt to måneder slippes de tre siktede ut fra varetekt. De har sittet fengslet i 405 dager, og sjøl om de løslates, blir siktelsen mot dem stående.

I november 2014 starter politiet et enda større søk etter Vålnes i grunnen under Vollan Gjestestue. Rundt 25 millioner kroner koster arbeidet med å rive opp gulvet og lete i massene under nybygget.

Også dette uten resultater.

Politiet reiv og gravde opp store deler av nybygget på Vollan Gjestestue, i håp om å finne spor etter Per Vålnes. Det gjorde de ikke.

Saken henlegges

Likevel ønsker politiet å ta ut tiltale mot de tre siktede. Det samme gjør statsadvokaten. Saken ender på bordet til Riksadvokaten, som henlegger saken på grunn av bevisets stilling. Uten et åsted og uten et lik blir det vanskelig å vinne fram i en rettsak.

De tre tidligere siktede går til erstatningssak etter å ha sittet et drøyt år i varetekt.

Kravet blir avslått.

Lenge ser det ut til at mysteriet rundt Per Vålnes skal forbli uløst. Men 24. oktober 2019, nesten åtte år etter at Per forsvant, avslører politiet at de har gjort og skal gjennomføre nye søk.

Søsteren til Per Vålnes, Heidi Molstad Andresen, er glad for at søket nå gjenopptas.

– Jeg håper jo fortsatt på en oppklaring. Jeg føler meg også ganske sikker på at det fortsatt finnes noen som sitter på informasjon de ennå ikke har delt med politiet, sier hun.

– Vi er mange som både trenger og håper på et svar på hva som egentlig skjedde med Per.