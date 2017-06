Dette blir mer og mer populært blant turistene

– Jeg har fått smakt på både torsk, sei, litt reker og blåskjellsuppe. Det er fantastisk, sier Dennis Blom.

Han er en av turistene NRK møter på kaia som mener den lokale, kortreiste maten er en viktig del av ferieopplevelsen i Nord-Norge. Det er han ikke alene om, for både reiselivet og serveringsbransjen opplever en stadig økende etterspørsel etter lokale råvarer fra turistene.

– De spør etter lokal mat. Både kjøtt og fisk, men uansett er det lokalproduserte råvarer de er interessert i, sier kokk og medeier Gunnar Jensen ved Mathallen i Tromsø.

I disken deres har de lokalt kjøtt fra blant annet Berg og Målselv, i tillegg til lokal fisk. Råvarer som blir stadig mer etterspurt av turistene som besøker Nord-Norge.

(Artikkelen fortsetter under)

Eva-Linda og Espen Ramnested driver restauranten Smak i Tromsø. Foto: Egil Jens Pettersen / NRK

– Kjempegøy

Om man ville smakt forskjell på et importert og et lokalt kjøttstykke, er han litt usikker på. Han mener mye handler om historien bak, og at den lokale matproduksjonen i stor grad handler om historiefortelling.

– Når vi forteller om at dette er kjøtt som fra for eksempel Berg, fra et dyr som bare har spist gress hele livet og at det har modnet ordentlig lenge her – da er det noe som skjer i hodet ditt. Da tror jeg at du kjenner at det smaker bedre.

Kortreist mat er for mange «prikken over i-en» når man er på reise. Vaktelegg fra Straumsbukta, rabarbra fra Oksvika i Lyngen og hvalkjøtt fra Lofoten. Restaurantene i Nord-Norge byr på stadig flere lokale ingredienser i menyene sine, og det setter gjestene pris på.

– De synes det er veldig interessant, og spør om det virkelig går an. Det er kjempegøy, sier Eva-Linda Ramnested, som driver restauranten Smak i Tromsø sammen med ektemannen Espen.

Enda større potensial

Den franske turisten Alion forteller at den norske naturen er en viktigere del av opplevelsen enn maten. Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK

Jørn-Eirik Johnsen i Reiseliv i Nord mener det fortsatt er et større potensial for å få omsatt lokalprodusert mat, både for produsentene og spisestedene.

– Det er flere og flere som etterspør det. Turister og tilreisende som bruker Airbnb ønsker gjerne å kjøpe mat fra området og lage det på de respektive plassene. Når de har fått en matopplevelse på restaurant, spør de ofte om hvor de får kjøpt det og om de kan ta det med hjem.

Men heldigvis har Nord-Norge også mye å by på for dem som ikke er så opptatte av matopplevelsen. Den franske hurtigruteturisten Alion forteller at det ikke var maten som lokket ham nordover.

– Ikke i det hele tatt. Vi kom for å se høydepunktene av landet. Fjordene og sjøen, maten er ikke veldig viktig, sier han.