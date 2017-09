Det vakre høstværet fortsetter i nord - men ikke indian summer

Et høytrykk over Nord-Finland gjør at Troms, Vest-Finnmark og Nordland fortsatt kan nyte sommerlige septemberdager.

– Vi får lite vind – noen skyer som forsvinner utover formiddagen – og temperaturer på opp til 17 grader på innlandet, sier en smilende statsmeteorolog Ida Fossli ved Vervarslinga for Nord-Norge mandag morgen.

Varmt, stille og høstfarger i Senjafjell søndag, her fra Steinskardfjellet i Tranøy med Blyfjordvatnet og Angfjorden. Foto: Arild Moe / NRK

Og det blir like fint tirsdag, kanskje med noe nattetåke på innlandet.

– Men er det dette som kalles indian summer?

– Nei. Da måtte vi hatt en periode med ordentlig nattefrost først. Det har vi ikke hatt, bortsett fra så vidt på innlandet. Og så må temperaturen gå opp mot en sommerdag, altså 20 grader, forklarer statsmeteorologen.

Fra Balsfjord søndag. Foto: Anne-Sofie Høgbakk

Også kalt husmannssommer

Ifølge Wikipedia er Indian summer (indiansk sommar) et uttrykk som blir brukt om en (uvanlig) varm, sommerliknende periode om høsten, ikke lenge før vinteren.

På den nordlige halvkula kaller en det indian summer når den oppstår seint i oktober eller tidlig i november (seint i april eller tidlig i mai på den sørlige halvkula), og i den gamle engelske almanakken ble det òg satt krav til at om en skulle kalle det indian summer så skulle en først ha hatt en periode med frost. Indian summer kan vare et par dager eller flere uker.

Andre navn på fenomenet i Europa er altweibersommar, allehelgensommer og St. Martins sommer, mens en i Sverige kaller det brittsommer (etter St. Brigittas dag, 7. oktober). I Norge ble det òg kalt husmannssommer fordi den ble brukt av husmannen til eget innhøstingsarbeid.

Natt til mandag var det fine temperaturer mange steder i Troms. Torsvåg hadde eksempelvis 12 grader klokka 5.

Fra Mestervik i Balsfjord søndag. Foto: Ågot Løvli

Svalbard får fra fem til åtte grader, sørvestlig stiv kuling og perioder med regn.