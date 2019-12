– Det preger det sudanske miljøet veldig mye. Det kom som et sjokk på alle sammen, sier Idris Mohammed.

Mohammed er en venn av familien og kontaktperson for sudanere i Tromsø.

En mor i 20-årene og hennes tre døtre ble mandag ettermiddag hentet opp av sjøen. Kvinnen døde etter hendelsen. Den eldste jenta, som gikk på Borgtun barneskole, ble bekreftet død mandag kveld. Hun var sju år. To av barna ligger kritisk skadd på Rikshospitalet i Oslo.

Den avdøde kvinnen er siktet for drap og drapsforsøk mot sine egne barn.

Mohammed forteller at det bor over 60 personer fra Sudan i Tromsø. Man blir ifølge han en stor familie.

– Moren var veldig snill og faren er en bra og hjelpsom mann. Vi håper og ber om at de to barna skal bli friske og komme hjem, sier han.

Idris Mohammed er venn av familien og forteller at det som har skjedd er tungt og overraskende. Foto: Marita Andersen / NRK

Satt opp en protokoll til familien

Kvinnen i 20-årene gikk på voksenopplæringen i Tromsø der hun fikk undervisning i norsk og samfunnskunnskap.

Rektoren for voksenopplæringen i Tromsø, Lena Steinsvik Hansen forteller at hendelsen kom som et sjokk.

– Det er en skole som er i sorg og vantro over det som har skjedd. Vi gir rom for alle utløp for følelsene som vi har nå.

Det sudanske miljøet er i stor sorg etter hendelsen mandag kveld. Du trenger javascript for å se video. Det sudanske miljøet er i stor sorg etter hendelsen mandag kveld.

Rektoren forteller at de ikke hadde noen indikasjoner på at kvinnen ikke trivdes på skolen.

– Vi har lagt til rette for at deltakerne som går her kan skrive i en protokoll som ligger framme hvor man kan skrive en hilsen til familien, sier Hansen.

– Vi ber for dem

Også nestleder i Islamsk Senter for Nord-Norge (ISNN), Abdikafi Osman Ahmed forteller at moskeen ber for familien.

– Det er forskjellige måter å be på. Vi ber både individuelt og sammen. Når vi ber sammen er det en Imam som står og ber til Allah og vi følger etter han.

ISNN har blitt et viktig samlingspunkt i sorgen og Ahmed forteller at barnefaren kommer ofte til moskeen.

– Jeg kjenner mannen personlig, men ikke moren siden hun gikk til en annen moské. Men jeg har hørt fra andre at hun var veldig snill og tålmodig. Begge to var gode muslimer, sier han.