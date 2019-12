Det ble jul allikevel – Facebook-etterlysning ga overveldende respons

«Kjære Tromsøborgere: Vi på Helsehuset lure på om noen har lyst å gi hjemmebakte julekaker og gjerne juleduker og julepynt til våre pasienter til jul?»

Dette skrev fagarbeider på Helsehuset Elisabeth Konradsen på Facebook for snart to uker siden.



Jula nærma seg og det mangla litt på å skape julestemning. Og pengesekken i kommunen var snørt igjen.

«På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen er det innkjøpsstopp, vi har kun råd til det aller mest nødvendige,» skrev hun.

– Jeg så for meg en stusslig jul med lite julepynt, sier hun til NRK.

«Æ kan alltids bake litt til helga….»

Helsehuset i Tromsø hadde sin første pasient i august i 2017. Med seg på flyttelasset da de flyttet inn hadde de litt gammel julepynt, noen adventsstaker og diverse, men ikke noe bra utvalg.

Fagarbeider Elisabeth Konradsen er overveldet over responsen de fikk da de etterlyste julepynt og julekaker til pasientene. Foto: Laila Lanes / NRK

– Så da tenkte jeg: Vi flesker til med en annonse og så ser vi om noen har lyst til å hjelpe oss, forteller hun.

Og hun fikk svar:

«Æ kan alltids bake litt til helga….», Mulig æ har litt julepynt å avse her…», «Æ kommer opp med en boks kakemenn i mårra», «Har noen juleduka hvis dåkker treng» og «Hvor kan vi levere?»

Elisabeth Konradsen sier de har fått inn en masse.

– Vi har fått hjemmebakte krumkaker, havreflarn og julebrød. Folk har hatt innsamlingsaksjoner privat og kommet med både julebrus, potetgull og twist. Litt av hvert egentlig, jeg er kjempefornøyd, sier hun.

Responsen blei så stor at de måtte si nei til mer julepynt.

Litt julestemning i korridoren der juletreet har fått plass. Foto: Laila Lanes / NRK

– Jeg så for meg at det kunne bli litt mye opprydding i romjula, sier hun med et smil.

Flott at folk responderer

Hun syns det er litt trist at kommunen ikke har tatt ansvar. Hun mener kommunen må starte prioriteringene på begynnelsen av året slik at de slipper å spare penger på de små tingene i november og desember. De har i høst måttet spare på pålegget, blant annet, noe pasientene reagerer på.

– Har spart gjennom hele året. Flott med engasjement rundt helseinstitusjonene. Vi opplever samme engasjement rundt for eksempel sykehjem.

En av pasientene, Bodil Nilsen, skal feire jula på Helsehuset. I vinduet på rommet hennes står det en enslig lysestake, men ellers er rommet fri foreløpig for julepynt. Hun syns det er trist at de må be om hjelp for å få julepynt.

Bodil Nilsen skal feire jula på Helsehuset og håper på å få inn litt julebakst etter hvert. Foto: Laila Lanes / NRK

– Det syns jeg ingenting om, det er så mange som feirer jula på sykehuset og andre plasser. Noe koselig må også de ha i jula som de er vant til hjemmefra.

Hun hilser med glede tromsøinnbyggerne sin iver etter å gi dem en god jul.

– Det syns jeg bare er helt fantastisk, helt supert.

Også Ragna Johannessen syns det er trist at de ikke har hatt råd til å kjøpe julepynt.

– Juleduker og andre ting som har med julen å gjøre er en bagatell i forhold til andre store utgifter som kommunen har, sier hun.

Ragna har besøk av Anna Møkleby som også reagerer.

– Dette er et stort flott sykehjem, og jeg syns de kunne prioritere det framfor andre ting fordi jula er en høytid, spesielt for gamle som må bli igjen her, som ikke har pårørende og som er enslige og ensomme.

Ragna Johannessen og Anna Møkleby som er på besøk, syns kommunen kunne prioritere å kjøpe inn litt til julehelga. Det er en bagatell i forhold til andre ting kommunen bruker penger på, mener Ragna Johannessen. Foto: Laila Lanes / NRK

Kommunen: – Flott initiativ

Konstituert avdelingsdirektør i Helse og omsorg, Margrethe Kristiansen. sier at på Helsehuset har de julepynt, som tre, stjerne og lys. Og pasientene får julemat, og det blir bakt julekaker av kostverter.

– Men det handler om det lille ekstra rundt juletider. Jeg synes det er kjempeflott at man via Facebook har klart å skape et slik engasjement, sier hun.

Kristiansen sier at det ikke bare er på høsten, men hele året, kommunen har hatt fokus på innsparing for å kunne jobbe mer effektivt.

Det er viktig at de som skal være på Helsehuset i jula får en god jul, mener Elisabeth Konradsen.

– De er jo her fordi de ikke kan være hjemme og da er det viktig at omgivelsene gjør det beste utav det, sier hun. Nå håper på en rolig og fin jul for pasientene.

Bodil Nilsen venter spent på å få av julebaksten. Foreløpig har hun ikke sett noe til den.

– Den kommer kanskje imorra, ler hun.