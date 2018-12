Derfor deler ungdom nakenbilder

Ett av ti barn mellom 13 og 16 år har delt et nakenbilde, og tre av ti har følt seg presset, ifølge Medietilsynets rapport om barn og medier fra tidligere i år.

Silje Berggrav har ledet prosjektet der forskere sammen med Redd Barna har forsøkt å finne ut hvorfor ungdom deler nakenbilder, ikke bare av seg selv men også av andre.

Berggrav sier ungdom hun har snakket med tenker lite over hva som skjer når en deler andres nakenbilder. Foto: Lisbeth Michelsen

I arbeidet med rapporten «Hvis du liker meg, må du dele et bilde» har hun intervjuet nær 70 personer i alderen 14 til 19 år.

– Ungdommene sier rett ut at de som deler bilder i veldig liten grad møter fordømmelse fra venner og andre jevnaldrende, sier Berggrav.

I Harstad ble denne uken åtte ungdommer siktet for å ha spredt flere hundre nakenbilder av 34 mindreårige jenter fra området.

– Det er en hensynsløs kultur rundt dette. Noe skyldes at man ikke kjenner lovverket eller nyansene godt nok, men også at det ikke har noen sosiale konsekvenser, sier prosjektlederen.

Dette har forskerne funnet ut: Ekspandér faktaboks Nakenbilder kan ha en rekke positive sider: Ungdommene forteller at nakenbilder kan være en morsom måte å flørte på og øve seg på å fremstå som seksuelle subjekter. Nakenbilder deles som et uttrykk for nærhet, intimitet og tillit mellom kjærester. Mas, press og uønskede bilder er negativt: Jenter uttrykker at mas og press om å sende bilder, og også å motta bilder de ikke ønsker, er negativt. Enkelte fortalte at de hadde gitt etter for presset. Guttene oppgir selv at de opplever press om å dele nakenbilder av jenter med andre gutter. Dette presset var vanskelig å motstå, Behovet for bekreftelse er en viktig motivasjon for deling: Får man ikke den bekreftelsen man er ute etter, kan man tenke at man ikke er pen eller bra nok, som i noen tilfeller kan føre til at man sender stadig flere bilder. Nakenbilder gir gutter makt over jenter: Mange av jentene var opptatt av makten nakenbilder gir gutter. Makten og statusen ved å besitte bilder fra populære jenter var også noe mange av guttene snakket om. Bildene styrker deres sosiale posisjon i gjengen eller hierarkiet Press, manipulering og ulik motivasjon kan være vanskelig å oppfatte: Fordi deling av nakenbilder ofte skjer i en kontekst der både spenning, press og maktutøvelse spiller inn, kan det være vanskelig å bedømme om delingen skjer på et frivillig og likeverdig grunnlag. Ønsket om å bli sett og beundret, få komplimenter og status, å bli inkludert eller likt av noen man selv liker, er viktige faktorer som spiller inn når man velger å dele bilder. Lav terskel for å dele andres bilder: Ungdommene viste nokså god forståelse for risiko og konsekvenser knyttet til deling av egne bilder. De gjorde seg langt færre refleksjoner rundt deling av andres bilder Jenter og gutter dømmes ulikt: Jenter opplever i langt større grad ryktespredning, hets og trakassering, og jenters seksualitet blir fremstilt som noe skamfullt. Fagfolk i rapporten peker på at gutter ikke alltid har like lett for å snakke om det og søke hjelp. Det er derfor en fare for at man overser gutters risiko for skade. Ungdommer mangler kjennskap til lovverket: Det å spre bilder av andre får ifølge ungdommene vi møtte, sjelden sosiale konsekvenser. Risiko for straff ser ut til å fungere langt mer avskrekkende. Samtidig avdekker intervjuene at mange ungdommer mangler forståelse av at man skal ha samtykke for å sende, ta, besitte, vise frem eller dele bilder av andre. Foreldre og skole må ta større ansvar: Ifølge ungdommene er noe av det viktigste som skal til for å forebygge spredning av nakenbilder, at voksne setter seg bedre inn i hva det handler om: at bildedeling er en viktig del av barn og unges hverdag. Voksne må åpne for en samtale både om positive og negative sider ved deling. Kilde: Hovedfunn fra rapporten «Hvis du liker meg må du dele et bilde»

– Gutter konkurrerer om å ha flest nakenbilder

Blant ungdom i Harstad har saken vært kjent lenge, sier ungdommer NRK har snakket med.

– Jeg synes det er bra at politiet nå gransker dette. Det har vært et problem ganske lenge, sier Solveig Karlsen Vee.

– Det er dumt at et miljø her i Harstad skal være på den måten, og at folk skal gå rundt og være redd for at slike ting skal bli holdt mot en. Det er ikke ok i det hele tatt, sier Julie Ovesen.

Silje Berggrav sier det særlig blant gutter kan ligge en forventning eller et press i vennegjengen om at man skal dele nakenbilder man har fått.

– Guttene forteller at det er mye konkurranse mellom guttene om å ha flest nakenbilder. Det gir status i vennegjengen, sier Berggrav.

– Folk sender bilder og lagrer dem uten at noen får vite om det eller sier fra, sier Julie Bratteng, Solveig Karlsen og Julie Ovesen. De er alle 16 år og går på en videregående skole i Harstad. Foto: DAN HENRIK KLAUSEN/NRK

– Jenter deler for å ta igjen

Hun sier jentene også deler andres bilder, men at det da oftere er som en del av en konflikt: Man vil henge ut noen eller ta igjen for noe.

– De som synes det er greit å dele andres bilder har fått definisjonsmakt. Da er det vanskelig å stå opp i vennegjengen og si at dette vil man ikke være med på.

Ungdommer Berggrav har snakket med mener det er greit å dele et bilde med kjæresten, men er mer skeptiske til å dele et bilde offentlig i sosiale medier.

Samtidig svarer de også at den som har tatt det opprinnelige bildet må ta sin del av ansvaret når bildene spres.

– Når voksne er så opptatt av å formidle et budskap om at man er dum hvis man deler et nakenbilde er det kanskje ikke så rart at det er sånn ungdom tenker også, sier Berggrav.

Hun sier voksne nå isteden må bevisstgjøre ungdom om at det er den som deler bilder videre som har ansvaret.

– Vi må jobbe med holdninger, lære ungdom lovverket slik at de kan det til fingerspissene og lære dem at de alltid skal spørre om samtykke før de deler andres bilder videre, sier Berggrav.