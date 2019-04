Derfor blir erfarne fjellfolk tatt av skred

– Kunnskap er en fin ting, men samtidig tar du på deg en hinne av udødelighet. Du tror du kan forutsi snøskred, men det er nesten umulig. Skredet lurer deg alltid, sier klinikkoverlege på Universitetssykehuset Nord-Norge, Mads Gilbert.

Han har i mange år jobbet med store ulykker i Nord-Norge. Bare denne vinteren har 11 personer omkommet i forbindelse med snøskred i Norge. Seks av dem i Troms.

I en del av ulykkene viser det seg at det er erfarne turfolk med mye skredkunnskap som blir tatt. Senest i forrige uke, da fjellbokforfatter Eivind Smeland omkom i fjellet.

– Litt kunnskap kan være farlig. Forskning fra USA viser at folk som har tatt skredkurs har større risiko for å dø i snøskred, sier Gilbert.

– Jeg er veldig for skredvarsling og god kunnskap, men jeg mener det blir feil å tro at du kan forutse naturen basert på matematiske formler. Naturen er altfor uforutsigbar. Er du i tvil om det er trygt å gå på tur, så skal du ikke gå, sier Gilbert.

Skredulykker som har kostet liv Ekspandér faktaboks Tall på døde i skredulykker i Norge denne og de ti siste vintrene. På 47 år har 250 personer mistet livet i snøskred i Norge. 2018/2019: 11 2017/2018: 3 2016/2017: 2 2015/2016: 5 2014/2015: 6 2013/2014: 9 2012/2013: 8 2011/2012: 7 2010/2011: 13 2009/2010: 9 2008/2009: 4 Totalt 243 personer omkommet i snøskred i Norge i perioden 1972–2018. Det gir et gjennomsnitt på 5,3 døde per år. Den verste snøskredulykken skjedde i Vassdalen i Narvik kommune i Nordland 5. mars 1986. Et flakskred fra fjellet Storebalak tok med seg 31 soldater som deltok i NATO-øvelsen Anchor Espress. 16 av soldatene døde. (Kilde: NGI, Varsom.no, Store Norske Leksikon, Wikipedia, NTB).

ERFAREN: Mads Gilbert er en av de mest erfarne akuttlegene i Nord-Norge. Foto: Marius Fiskum / NRK

Naturlig for mennesket

Onsdag publiserte NRK historien om Benjamin Hjort. Den erfarne turmannen som ble tatt av snøskred da han var på tur med to kamerater. Skredet gikk i toppen av ei bratt renne. I ettertid har turkameratene innrømmet at de kanskje tok en risiko da de kjørte der. Men de følte seg helt trygge.

Audun Hetland jobber ved kompetansesenteret for skred ved UiT – Norges arktiske universitet, hvor han blant annet forsker på risiko.

Ifølge Hetland er trangen etter å tøye grensene faktisk en helt nødvendig egenskap vi mennesker har. Det er en motor for at vi skal utvikle oss

– Vi skal være glade for at vi har den trangen. Hvis ikke hadde vi fortsatt krabber rundt med bleier, uten språk, sier han.

– Og når vi får til ting vi synes er vanskelig, føles det veldig bra. Da belønner kroppen vår oss. Så i utgangspunktet er det kjempeflott. Problemet er når denne trangen driver oss til å gjøre noe som er farlig.

VANSKELIG: Audun Hetland ved UiT forteller at skredterreng er en risiko som er svært vanskelig å kontrollere. – Du får aldri tilbakemelding fra snøen om gjør riktige eller gale valg før det er for seint. Foto: Truls Antonsen / NRK

Hvordan kan man gjenkjenne skredfarlig terreng? Foto: Erik Johnsen Ekspandér faktaboks Snøskred kan løsne overalt hvor det er snø og 30 grader eller brattere.

Vi deler vanligvis skredterreng inn i to soner, løsneområder og utløpssoner.

Løsneområdet er det området hvor et snøskred starter. Det er i løsneområdet at 30-gradersregelen gjelder. (Under 30 grader bratt løsner det sjeldent snøskred)

Utløpssonen er det området hvor et snøskred stopper opp. I utløpssonen gjelder ikke 30-gradersregelen, så se opp for bratt terreng over deg.

Begynn med å studere turplanen din på kartet. Sjekk brattheten, og se etter alternativer som er slakere enn tretti grader.

Sjekk også turplanen din opp mot appen bratt.no, en app som ved hjelp av fargekoder viser bratthet på kartet.

Man kan også måle bratthet med skistavene, med egne målere etc når man er ute i terrenget.

Så lenge du er i stand til å vurdere bratthet, ute i naturen og i kartet, kan du gjenkjenne skredterreng. Først da har du forutsetninger for å holde god nok avstand. Kilde: Varsom.no

Det lure spørsmålet

Og også Hetland mener det er vanskelig å være helt sikker på at vurderingene dine i fjellet er trygge nok.

– At du har vært på mange toppturer uten å ha utløst skred, betyr ikke nødvendigvis at du er en dyktig og erfaren turperson. Det kan like gjerne skyldes at du har hatt flaks, som at det skal skyldes at du har gjort de gode vurderingene, sier Hetland, som har en tanke om hvordan du kan gjøre turen din enda tryggere:

– Når du står og vurderer ruta di, er det lett å spørre seg selv hvorfor denne ruta er farlig. Hvis du ikke kan svare på det, kan det være fordi du ikke har nok kunnskap, og dermed gjør et feil valg. Du bør heller snu på spørsmålet: Hvorfor er denne ruta trygg? Kan du ikke svare på det, bør du gjøre noe annet.