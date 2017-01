Denne flyplassen har noen ekstra utfordringer

Kanskje ville de sette seg på første fly vekk fra Svea, eller kanskje var det lukten av mat som lokket familien til flyplassen fredag morgen.

Da de ansatte på Svea lufthavn kom på jobb fredag, sto det en isbjørnbinne med to unger bak en søppelbil like i nærheten. Trolig hadde de kjent matlukta, og så en mulighet til å få seg et godt måltid.

– De rotet litt rundt der i området, og da det kom en bil ble de skremt. Da sprang de rett inn på flyplassen, sier AFIS-fullmektig Bjørn Valle.

Det var Svalbardposten som først skrev om saken.

LES OGSÅ: Isbjørner droppet bytur

(Artikkelen fortsetter under)

Etter at de ansatte åpnet gjerdene, fant familien veien ut. Foto: Bjørn Valle

Ikke uvanlig med eksotisk besøk

Det er ikke uvanlig at både isbjørn og reinsdyr trekker rundt flyplassen, men gjerdet holder dem som regel borte fra rullebanen. Nå hadde imidlertid brøytingen på plassen ført til en naturlig bro over gjerdet.

– Jeg kjørte inn på området og stoppet bilen for å ta bildene. Da gikk de sakte forbi bilen, sier Valle.

(Artikkelen fortsetter under)

Sporene rundt søppelbilen tyder på at isbjørnfamilien har vært på matjakt. Foto: Bjørn Valle

– Bestandig artig

Heldigvis var denne bjørnefamilien lett å få vekk.

– Vi åpnet portene ut mot isen, og da fulgte de flystripa rett ut av porten. Vi har hatt verre bjørner her tidligere, og Sysselmannen har måttet komme med helikopter tidligere, sier Valle.

Bjørnene som besøkte Svea fredag, er trolig de samme som ble jaget fra Longyearbyen i forrige uke, skriver Svalbardposten. Nå følger de ansatte med fra Svea, så ikke bjørnene skal komme tilbake.

– Men det er bestandig artig med isbjørn, særlig når de er så lette å få bort, sier Valle.