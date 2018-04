Denne bussen fikk seg litt av en skyllebøtte

Bildet er tatt av italienske Stefano Poli, som driver reiselivsbedriften Poli Arctic i Longyearbyen.

– Jeg så den første gang da jeg passerte Svea i februar, og da jeg nå dro forbi nylig, måtte jeg stoppe og ta bilde av bussen. Jeg vet ikke hvorfor den ser slik ut, men jeg tror det har vært spylt vann over den, sier han til NRK.

Øvingsobjekt

Og det har han helt rett i. Remi Pedersen jobber som vaktsjef i gruvebyen på Svalbard. Han kan bekrefte at bussen har fått seg litt av en «skyllebøtte». Ikke bare én gang, men jevnt og trutt over mange år.

– Dette er et øvingsobjekt for brannkorpset her i Svea. Før sto bussen på øvingsanlegget vårt. I november ble den løfta med hjullaster til der den står nå, og da ble den mer synlig for publikum, forklarer han.

Det er også mye is innvendig i bussen. Foto: Remi Pedersen

Bussen var tidligere brukt som mannskapsbuss. Den fraktet folk til og fra gruva.

– Vi har hatt den som øvingsobjekt i flere år nå. Vi trener på å bruke brannkanonen som vi har på taket av brannbilen. I det siste har vi hatt mange øvelser, for vi har nye folk som skal læres opp. Og siden det er frost, så har bussen blitt nediset, forklarer han.

Før gruvedrifta ble lagt ned i 2017, var det et par hundre ansatte i Svea.

I dag er det 28 mann som jobber med stillstandsvedlikehold i Svea. Jobben deres er å holde liv i infrastrukturen, i tilfelle det skulle bli oppstart. Men egentlig venter de på den siste beskjeden om full stans.

Onsdag før påske gjennomførte flyplassmannskapene en ny øvelse der de brukte bussen som øvingsobjekt. Foto: Remi Pedersen

Svea har et eget brannkorps. Flyplassen har brann og redningsteam, og selve gruva har et industrivernkorps.

– Det er viktig å være oppdatert og vite at vi kan bruke utstyret om noe skulle skje, sier Remi Pedersen.

På det lønnsomme 80-tallet bodde det så mange som 350 personer i Svea. Gruvebyen ligger 40 kilometer sør for Longyearbyen.

På vinterstid kan man kjøre dit med skuter, ellers er det fly som gjelder.