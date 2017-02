Den siste photoshoot – Livets hjerte

Utstillingsåpninga av utstillinga "lysets hjerte" i Harstad kunstforening lørdag falt sammen med Heimlys egen fødselsdag. Det ble joik og taler som seg bør og hør en markering av en nasjonaldag, men også fødselsdagssang på samisk for fotografen selv.

Vil ta det siste bilde av alle gamle

– Å ta bilder av folk på gamlehjem er en sinnssykt viktig kulturarv egentlig. Det er et prosjekt jeg har lyst til å utvide til å gjelde helde landet, sier Per Heimly. Det er en heder til en generasjon som er i ferd med å bli borte.

Han fikk ideen da ha var på scootertur over vidda sammen med Ari Behn og Mikkel Gaup. Navnet "Lysets hjerte" er rett og slett det motsatte av "Heart of Darknes". En roman av Joseph Conrad, som handler om en reise opp Kongoelva. En reise inn i mørket. Turen over vidda fra Alta var som reise inn i lyset. Det ner ettopp lyset og livet det ser vi i øynene på menneskene i disse portrettene

The Last sitting

– Marylin Monroe hadde en siste photoshoot som het "the Last Sitting" og dette er på en måte the last sitting blant de gamle samer. Dette er folk som kanskje har vært hos fotografen tre ganger i sitt liv. Kanskje da de gifta seg og ved barnedåp.

Barbro Hætta er med i komiteen for Samefolkets dag Foto: Nils Mehren / NRK

Et fotografi fra gamlehjemmet er den siste hedersbevisning, sier Heimly. Det er det som er prosjektet.

– Jeg vi anbefale alle å se denne utstilling, disse portrettene av de levde livene kommer krypende rett inn i hjertet ditt, sier Barbro Hætta, Harstadpolitiker og kommuneoverlege i Skånland, Tjelsund og Evenes, Barbro Hætta var med på åpninga av utstillinga

Folk var beveget

Bildene forteller mye, man kommer nært mennesket som har levd et langt liv. Jeg får lyst til å snakke med dem som er på bildet og spørre hva de har opplevd i sitt liv, sier Ragnhild Sundby Skogstrand.

Dette er bilder som forteller mye, sier Ragnhild Sundby Skogstrand. Foto: Mathis Eira / NRK

– Jeg liker bildene, jeg har spurt Per Heimly om jeg kan bruke hans bilder i mine bøker, sier Gunn Tove Minde.

Det er komiteen for Samefolkets dag og Harstad kunstforening som har invitert Per Heimly til Harstad.

Heimly viser den samiske identiteten, sier Maria Fjellstad. Foto: Mathis Eira / NRK

– I flere år har ønsket Per Heimly hit til Harstad, sier varaordfører Maria S. Fjellstad. Han har en lokal tilhørighet og har den samiske identiteten med seg. Han har selv vært igjennom identitetsreise og tillegg er han en nasjonal karakter, sier Fjelstad.

Glæm og gull

Barbo Hætta i sin vakre kofte og betrakter tre portretter av Risten Anine Kverno Gaup, overdådig dandert med søljer på hodet og hele overkroppen. Litt pønkeraktig.

– Det er Per Heimlys kritikk av overflodssamfunnet som også har ramma deler av det samiske miljøet.

Per Heimlys kritikk enkelte samers jakt på sølv Foto: Nils Mehrn / NRK

– Jakten på mere sølv, legger Heimly til og bekrefter at det er en krass kommentar til det overflatiske i enkelte samiske miljøer. Bildet i seg selv er ganske kult, da, sier fotografen fornøyd.

Bildene tatt på Markmeannu i 2016. Et salgs opprør mot det maksimalistiske samfunnet, sier Hætta, men den samiske bekledninga er preget av mote, så det svinger. Nå er vi på vei tilbake til det mer enkle.