Den brennende tråleren i Tromsø har kantret

– Båten ligger stabilt på bunn. Det er mindre røyk fra fartøyet nå, men det er en viss forurensingsfare fra marin diesel. Kystverket og Kystvakta er på plass for å håndtere den eksplosjonen, sier politimester Ole Sæverud.

Ole Sæverud i Troms politidistrikt. Foto: Pål Hansen / NRK

Det kan fortsatt være fare for at amoniakktanken om bord kan eksplodere, men faren er mindre fordi båten nå kjøles ned, opplyser politiet.

– Vi opprettholder evakueringen til vi er helt sikre på at det trygt å vende tilbake, sier Sæverud.

Se brannen i tråleren direkte her. På grunn av tekniske problemer faller videoen noen ganger ut. Du trenger javascript for å se video. Se brannen i tråleren direkte her. På grunn av tekniske problemer faller videoen noen ganger ut.

Fare for oljelekkasje

Ifølge beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket inneholder skipet omlag 200 kubikkmeter dieselolje, altså 200.000 liter. Han sier det er satt igang tiltak for å kunne begrense et eventuelt oljeutslipp.

– Det er litt strøm i området, så utfordringen blir å ringe inn havaristen og eventuelt oljen som lekker ut så raskt som mulig og få samlet det opp, sier Ly til NRK.

Brannvesenet jobbet gjennom natten for å slukke brann på utsiden av båten og å holde temperaturen nede, men måtte holde tilbake på vannet for å unngå for mye røyk. Nesten 100 personer er evakuert fra sine hjem i området.

Rammer sykehuset

Trafikken er sperret i et område på 300 meter rundt tråleren. Det gjør blant annet at ansatte ved Universitetssykehuset i Nord-Norge sliter med å komme seg på jobb.

Sykehuset valgte torsdag formiddag å stanse deler av driften. De har også lukket vinduer og skrudd av deler av ventilasjonsanlegget for å unngå at røyk kommer inn i bygget.

– Akuttpasienter vil i så fall prioriteres først, men det kan bety at operasjoner av mindre hastegrad må utsettes, sier pressevakt Jørn Resvoll ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) til NRK.

Beate Helberg i Troms politidistrikt sier man vurderte å evakuere sykehuset natt til torsdag.

Kø i Tromsø torsdag morgen. Foto: Petter Strøm / NRK

Vurderte å slepe ut båten

Ifølge brannvesenet startet brannen på grunn av sveisearbeid bak i båten, som spredte seg til fiskegarn om bord i den russiske tråleren Bukhta Naezdnik. Politiet vil ikke bekrefte de opplysningene, og sier de vil etterforske hva som har skjedd.

Det gikk nesten et døgn før tråleren kantret. Politiet har vurdert både å senke skipet og å slepe det fra kai. Til slutt måtte de bare håpe at skipet kantret av seg selv.

Meteorologene melder lite vind i Tromsø torsdag morgen. Den lille nedbøren som er torsdag morgen, vil avta utover dagen.

– Faren er ikke så stor for at røyken skal drive inn til sykehuset nå, men fra 11-tiden kan vi risikere at vinden vil drive røyken rett inn mot sykehuset, sier meteorolog Kristen Gislefoss til NRK ved 8-tiden.

Torsketråleren Bukhta Naezdnik ble bygget i Norge i 1991. Den er 64 meter lang og er 13 meter bred.