Deler av Ludvigsen-saken skal opp i lagmannsretten

Det har tre dommere i Hålogaland lagmannsrett bestemt.

4. juli falt dommen i Ludvigsen-saken. Den tidligere fylkesmannen ble kjent skyldig i hele tiltalen og dømt til fem års fengsel for å ha misbrukt sin stilling. Aktors påstand var fem og et halvt år.

Ludvigsen ble også dømt til å betale til sammen 743.000 kroner i oppreisnings- og menerstatning til de fornærmede.

Dommen ble varslet anket på stedet. Svein Ludvigsen har hele tiden nektet straffskyld.

Nå har Hålogaland lagmannsrett tatt stilling til anken.

Ludvigsen får prøve ett av punktene i saken på nytt i lagmannsretten. Det er punktet som sier at Ludvigsen skal ha forledet en asylsøker med lettere psykiske utviklingshemmet til sex.

Lagmannsretten skal også behandle selve straffeutmålingen i det punktet.

– Skuffet

Ole Strømmen er bistandsadvokat for 26-åringen.

– Jeg har informert klienten min om lagmannsrettens beslutning. Han er skuffet over at han må gjennom en ny rettssak.

Strømmen mener bevisene var klare nok til at også denne delen av saken burde avvises.

– Samtidig fremstod saken sterkere gjennom bevisførselen i tingretten. Derfor har vi tro på et tilsvarene resultat i ankesaken, sier han.

De delene av dommen som sier at Ludvigsen skal ha forledet to andre unge asylsøkere til for å få sex, vil lagmannsretten ikke behandle på nytt. Dette gjelder blant andre hovedfornærmede i saken, som fortalte om at Ludvigsen skal ha misbrukt ham for å få sex i flere år.

– Ludvigsen blir ikke hørt

Krimkommentator i NRK, Olav Rønneberg, sier rettens avgjørelse viser at Ludvigsen i liten grad blir hørt.

– Dette betyr at store deler av tingrettsdommen mot Ludvigsen blir stående. Lagmannsretten har funnet at et av forholdene skal behandles på nytt, og da må de også vurdere straffeutmålingen, men i all hovedsak blir Ludvigsen ikke hørt.

Rønneberg tror det er stor sannsynlighet for at Ludvigsen anker avgjørelsen videre til Høyesterett.

– Men nåløyet inn dit er ennå trangere, så mye tyder på at hoveddelen av tingrettsdommen vil bli stående.

Derfor anket de

Formelt ble anken levert inn etter sommerferien. Forsvarer Kai Vaag begrunnet anken slik.

– Når det gjelder lovanvendelsesspørsmålet, så mener vi tingretten har tatt feil når det kommer til at loven rammer det de har funnet bevist har skjedd. Både med tanke på det som går på misbruk av stilling, og at dette skal rammes som menneskehandel.

Han mente det heller ikke var grunnlag for å å mene at de fornærmedes forklaringer var riktige.

Ble trodd i retten

Tre fornærmede unge menn ble trodd av Nord-Troms tingrett da rettssaken gikk over flere uker i vår.

De tre mennene hevdet at Ludvigsen hadde fortalt at han kunne både gi og frata dem statsborgerskap. De turte derfor ikke annet enn å delta i de seksuelle handlingene.

Saken har blitt kalt «den groveste anklagen som er rettet mot en høytstående embetsmann i fredstid».

Den hovedfornærmede mannen fortalte om flere år med gjentakende overgrep. Han holdt det for seg selv, fordi Ludvigsen hadde stor makt og var venn med selve Kongen. Mannen var 17 år da den første hendelsen fant sted.

De tre fornærmede fikk forklare seg bak lukkede dører. De fryktet at de kunne bli utestengt fra sin omgangskrets dersom detaljer kom ut.

Som en del av bevisføringen ble det lagt frem utskrifter fra samtaler Ludvigsen hadde tatt med de tre fornærmede. Det ble også vist et nakenbilde av Ludvigsen og den hovedfornærmede.

I retten kom den tidligere fylkesmannen i Troms med en helt annen forklaring enn han hadde gjort i de åtte politiavhørene. Han innrømmet å ha hatt seksuell kontakt med den ene fornærmede, men hevdet at det bare hadde skjedd to ganger.

Dette festet ikke tingretten lit til.