De skulle forlove seg. Så fant hun sex-bilde av Svein Ludvigsen på kjærestens telefon

Kvinnen møtte den nå 25 år gamle mannen for fire år siden. Etter å ha kjent hverandre en stund ble de kjærester. De snakket om forlovelse.

Men én dag, da kjæresten var på badet, skulle hun svare telefonen hans. På mobiltelefonen oppdaget hun bildene av den unge mannen og Svein Ludvigsen, tatt på et hotellrom i Oslo.

Bildene har vært vist i rettssaken, og viser de to i seksuell aktivitet. Svein Ludvigsen har også innrømmet å ha hatt sex med den unge mannen.

– Jeg ble sjokkert da jeg så bildet. Det begravde alle drømmene mine. Alt ble ødelagt mellom oss, sa kvinnen i retten.

Hun har bevart vennskapet med den fornærmede.

Kvinnen fortalte også at ekskjæresten aldri snakket om Svein Ludvigsen, eller at han kjente en person med makt.

Den unge kvinnen var bare ett av totalt åtte personer som vitnet i rettssaken mot Ludvigsen fredag.

Deriblant regionleder i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm, som fortalte at de reagerte på Svein Ludvigsens oppførsel allerede i 2012.

Tiltalen mot Svein Ludvigsen Ekspandér faktaboks Tiltalen omhandler overtredelser av den gamle straffelovens paragraf 193 , ved misbruk av stilling overfor én person i perioden 2011 til 2014, samt misbruk av stilling og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014.

, ved misbruk av stilling overfor én person i perioden 2011 til 2014, samt misbruk av stilling og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014. Tiltalen omhandler også to overtredelser av den gamle straffelovens paragraf 224 første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, én i tiden 2011–2017 og en sommer/høst 2014.

første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, én i tiden 2011–2017 og en sommer/høst 2014. Ludvigsen er også tiltalt for brudd på den straffelovens paragraf 257 - Menneskehandel , første ledd, for å ha misbrukt én persons sårbare situasjon eller forlede vedkommende til seksuelle ytelser, fra sommeren 2011 til november 2017.

, første ledd, for å ha misbrukt én persons sårbare situasjon eller forlede vedkommende til seksuelle ytelser, fra sommeren 2011 til november 2017. Svein Ludvigsen erkjenner ikke straffskyld.

Åtte vitner

Bufetat har ansvaret for barnevernsinstitusjonene rundt om i landet. Fylkesmannen har tilsynsansvaret for disse institusjonene.

I 2012 og 2013 fikk Bergstrøm henvendelser fra to institusjoner, der begge omhandlet Svein Ludvigsen. Tilbakemeldingen gikk på at fylkesmannen av og til møtte opp alene på ettermiddagstid, og møtte ungdommer som var på institusjoner.

– Dette var en annen måte å opptre på, enn det som var vanlig, sa Bergstrøm i vitneboksen.

Han utdypet det hele for NRK etter å ha vitnet.

– Fylkesmannen har et lovpålagt ansvar for å føre tilsyn med barnevernsinstitusjoner. Det innebærer også å møte beboere på institusjonene direkte. Det kan skje både anmeldt og uanmeldt. Det vi reagerte på, var at det hans praksis skilte seg ut fra de andre fylkesmennen i Nord-Norge, sier Bergstrøm.

Bufetat konkluderte med at det ikke var unaturlig at Ludvigsen gjennomførte besøkene sine på den måten, basert på hans personlighet.

– Han var opptatt av hvordan det gikk med barn og ungdommer, utsatte svake mennesker i hans fylke. Han hadde et sterkt personlig engasjement for det.

– Hvorfor så ikke dere noen grunn til bekymring?

– Det var overhodet ikke meldt noen bekymring på vegne av barn fra institusjoner i Troms den gangen, i det hele tatt.

KAN IKKE NEKTE: – Barnevernsinstitusjonene er åpne hjem for ungdommene, og at de derfor ikke kan nekte noen å komme dit. Vi kan ikke nekte prest, psykolog eller fylkesmann. Barna har rett til å være alene med fylkesmannen på tilsyn, sier Pål Christian Bergstrøm i Bufetat Foto: Bufetat

– Så på ham som viktig

Et annet vitne i saken jobbet på en institusjon på midten av 2000-tallet. I retten fortalte han at Ludvigsen besøkte en av de fornærmede på institusjonen ved flere anledninger, og at han fant Ludvigsens stadige kontakt merkelig.

Vitnet forklarte at ungdommene på institusjonen anså Ludvigsen som svært viktig, og derfor gjerne ville ha kontakt med fylkesmannen.

– Jeg spurte lederen min om dette var greit, om det var sånn det skulle være. Det ble situasjoner mellom oss og ungdommene når vi måtte nekte dem å dra til Ludvigsen. Det gjorde jobben vår veldig vanskelig, men jeg var nyutdannet og ble ikke møtt på min bekymring.