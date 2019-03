Datteren til den drepte: – Det er totalt absurd

Drapsgåten om Marie-Louise Bendiktsen har vært et sårt punkt i Sjøvegan i 21 år. Saken ble tatt opp igjen i 2017, og i februar 2019 tok politiet ut en tiltale i saken. Onsdag startet rettssaken mot den drapstiltalte 38-åringen.

Drapet på Sjøvegan Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX Ekspandér faktaboks 15. juli 1998, klokken 05.24 fikk politiet melding om en brann i en bolig på Sjøvegan i Troms.

Det ble fort klart at en person var savnet i brannen.

Levningene etter 59 år gamle Marie-Louise Bendiktsen ble funnet i den utbrente delen av huset.

To dager seinere, den 17. juli, ble Bendiktsen obdusert ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Det viste seg at Bendiktsen hadde blitt drept med flere dødelige knivstikk.

Politiet fant også biologisk materiale i 59-åringen, som tydet på at hun kunne vært utsatt for seksuelle overgrep. De fant også tolv hårstrå som verken tilhørte Bendiktsen eller hennes nærmeste.

Hår- og blodprøver fra 2 000 menn i alderen 15 til 72 år ble samlet inn.

De siste årene har det kommet inn nye tips i saken, blant annet etter at en fantomtegning av en mulig gjerningsmann ble publisert i 2015.

I juni 2017 valgte politiet å trappe opp etterforskningen av drapet. Etterforskningen involverte også «cold case»-gruppa til politiet.

22. juni 2018 kunne politiet fortelle at de har pågrepet en mann i forbindelse med drapet. Mannen er siktet for drap, voldtekt og ildspåsettelse.

7. februar 2019 tok politiet ut tiltale i saken. Den tiltalte er en mann fra Sri Lanka, som kom til Sjøvegan som enslig mindreårig flyktning i 1997.

Han er tiltalt for overtredelse av straffeloven (1902) paragraf 233 første og annet ledd. Bestemmelsen «rammer den som dreper noen for å skjule en annen forbrytelse og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter».

Rettsaken starter i Nord-Troms tingrett 13. mars 2019. Det er satt av 3,5 uke til saken.

Torsdag var det avdødes datter, Tone Bendiktsen, som skulle vitne i retten.

Aktor starter med å spørre om Marie-Louise Bendiktsen pleide å gi kaker til noen. Datteren svarer at hun godt kan forstå om hun ga kake til tiltalte.

– Jeg ser for meg at om han hadde gjort arbeid, ville hun garantert gitt han noe å drikke, og kanskje gi han kaker når hun betalte han.

Tone Bendiktsen forklarer at moren ville hatt sympati for den unge asylsøkeren. Mye på grunn av hans unge alder og situasjon, men også fordi hennes faren var en av pådriverne til å skaffe asylmottak i Sjøvegan.

Ville ikke ha noen ny mann

Den avdødes datter forklarer at moren ikke ville ha en ny mann etter hennes ektemann døde. Bendiktsen forklarer at moren ble veldig deprimert etter at faren døde, men at hun hadde begynt å lyse litt opp før drapet skjedde. Hun sier at hun ikke kjenner igjen moren i tiltaltes påstander.

– Det er totalt absurd. Det rimer overhodet ikke med moren min og særlig ikke i den tilstanden hun var i den sommeren. Selv om hun var begynt å komme tilbake.

Når aktor spør om hvordan Bendiktsen tror moren ville reagert på om noen viste interesse for henne, svarer hun at moren ville nok avfeid det.

– Jeg tror hun hadde blitt ganske kvass. Hun kunne hatt barnebarn på samme alder som tiltalte. Så jeg mener og tror hun ikke ville tatt i ham, forklarer Bendiktsen og legger til at dette er hennes ærbødige påstand.

– Over alle støvleskaft

Bendiktsen sier at det har vært tøft å høre på tiltaltes forklaring. Hun påstår at moren aldri ville ha kasta seg over en 18-åring.

– Jeg har nesten ikke ord for hvordan jeg skal uttrykke meg. At han til og med er så frekk at han antyder at han ble antastet, er over alle støvleskaft, det må jeg få lov å si.

– Hvordan ville hun ha reagert i ved et overfall?

– Hun ville nok ha slåss, men ikke hatt så mye å stille opp med. Hun røkte og var ikke i god form. Men hun hadde ikke gitt seg uten kamp, verken verbalt eller fysisk. Det kan jeg si om moren min.

Det siste møtet

Datteren forteller om sitt siste møte med moren. Det var tirsdag dagen før drapet skjedde. Moren hadde stått på verandaen og vinket til henne. Datteren var på besøk fra Svalbard med sine to døtre og skulle på besøk til Grytøya. Moren hadde spurt om det eldste barnebarnet kunne bli igjen, men det endte med at Bendiktsen og begge døtrene dro.

Senere tirsdag kveld hadde Bendiktsen forsøkt å ringe moren flere ganger uten svar.

– Jeg ringte mange ganger, og tenkte først at mamma var ute og vannet blomster. Men jeg syns det var rart, og vurderte å be naboen om å sjekke til henne, men da var klokka rundt 23, sier hun.

Tidlig onsdag morgen fikk Bendiktsen en telefon om at huset til moren sto i brann.

– Tanken på hva som kunne ha skjedd om datteren min ble igjen har jeg hatt mange ganger, forteller Bendiktsen.