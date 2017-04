Dark Room: Troms-mann hadde hundrevis av overgrepsbilder

En mann i 30-årene er i Nord-Troms tingrett tiltalt for en rekke forhold. Mannen fra Troms var i august 2015 i besittelse av 820 bildefiler 34 videofiler av seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn, kommer det frem i tiltalebeslutningen.

Over nett sendte og mottok mannen bilder som seksualiserer barn.

Mannen, som er bosatt i Nordland, er også tiltalt etter å ha deltatt i chatter og delt bilder på internett som seksualiserer barn.

Chattet om voldtekt

Den store overgrepssaken er blitt kjent som «Dark Room». I alt 51 personer over hele landet, seks av dem fra Nord-Norge, er siktet i saken som har utgangspunkt i Vest politidistrikt. Siktelsene gjelder blant annet voldtekt, menneskehandel og fremstilling av overgrepsbilder- og videoer av barn.

Den tiltalte mannen i Troms har blant annet chattet over Skype med en annen person der han fortalte at han fantaserte om å «kose, kanskje knulle. slikke, fingre».

I flere chatt-dialoger ga han uttrykk for at han likte å ha sex med barn. Blant annet, i en av dem, skrev han: «jo mindre jo bedre».

Ga seg ut som barn

Mannen har også flere ganger utgitt seg for å være barn på nett på internett. Da deltok han i chatt-dialoger der han ga uttrykk for å være ei lita jenta som ville ha spenning med en mann. I en annen dialog skrev han at det som skulle forestille å være ei jente ville prøve «store voksne menn». Blant annet skrev han at jenta ønsket at en mann «skal komme inn å bruke meg».

Mannen er nå tiltalt for overtredelse av straffeloven § 204 for å:

Ha produsert, anskaffet, vært i besittelse av eller overlatt til en annen, fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.

Troms politidistrikt ble varslet om mannen i mai i fjor. Mannen har erkjent store deler av siktelsen.