Da Sysselmannen så dette ble arbeidsplassen stengt: – Ikke trygt

– Vi har vært på stedet og snakket med dem som har ansvaret for byggeplassen. De er pålagt å ta det ned med engang og utbedre det før arbeidet starter igjen, sier sysselmannsførstebetjent Marit Ellingsen til NRK.

Sysselmannen ble varslet fra beboere i Longyearbyen som var bekymret for sikkerheten ved dette bygget. Det er blant annet paller på høykant som støtter opp stillasbeina, og noen plasser er det også lagt treklosser under for å få mer høyde på stillaset.

Da Sysselmannen så dette ble arbeidet stanset umiddelbart.

– Vi er klar på at dette kan være til fare både for arbeiderne og forbipasserende, derfor får selskapet pålegg fra oss om å utbedre sikkerheten, forteller Ellingsen.

Arbeidstilsynet blir også varslet om hendelsen. De mener at dette ikke er satt opp i henhold til lover og regler, og vil følge opp saken.

Stillasene er ikke satt opp helt etter boka, men de som jobber på stedet mener det er solid. Foto: Marcus Krogtoft / NRK

– Veldig solid

Den siste tiden har det foregått arbeid på taket på en bygning i Vei 232 i Longyearbyen. Bygget er eid av Longyearbyen boligeiendom, og det er et Tromsø-firma som jobber på stedet.

Det er også de som har satt opp stillaset.

Ingen av arbeiderne på stedet ønsket å snakke med NRK om saken. Etter gjentatte forsøk via telefon og tekstmelding har det heller ikke lyktes NRK å komme i kontakt med firmaet.

Til Svalbardposten, som omtalte saken først, sier en ansatt som ønsker å være anonym at stillaset er veldig solid.

– Det ser kanskje ikke så bra ut, men pallene er skrudd fast i hverandre. Det kommer aldri til å falle ned.

Han sier også til avisa at dette fører til ekstra heft for selskapet og at de må bruke tid på å bygge om.

