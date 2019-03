– Sjåføren av semitraileren måtte stoppe midt på riksveien og ta seg en røyk for å roe nervene, forteller Morten Ligaard.

Torsdag var han på vei langs Riksveg 83, sørover fra Harstad. En strekning Ligaard har kjørt mange ganger. Det var gode kjøreforhold. Ligaard hadde tomt vogntog, men bak han lå en semitrailer fullastet med veisalt.

Ligaard nærmet seg en av avkjørslene til Brokvika. Avkjørselen ligger rett bak en sving, på en strekning med fartsgrense på 80 kilometer i timen.

– De fleste som kjører her ofte vet at dette er en risikabel avkjøring. Stopper du opp der, kan det fort oppstå farlige situasjoner, sier Ligaard.

Da han kom rundt svingen så han at en personbil foran ham hadde stoppet for å svinge av veien.

– Jeg klarte akkurat å stoppe før jeg kjørte inn i bilene foran, og jeg holdt vel rundt 65 kilometer i timen. Samtidig visste jeg hva som kom bak meg, sier Ligaard.

Derfor la han seg på hornet og blinket med lysene, for å advare de andre trafikantene om at de nå måtte være obs.

I semitraileren som nærmet seg satt Chrster Olsen Savjord. Også han har kjørt her før, og visste hva som ventet.

Til Tungt.no forteller Savjord at han så vidt rakk å reagere da han rundet svingen og så vogntoget til Morten Ligaard som sto bom stille.

– Jeg stålsatte meg for å enten legge meg i fjellveggen eller torpedere vogntoget, men i siste øyeblikk så jeg at det åpnet seg en luke i motgående kjørebane, sier Savjord til Tungt.no.

– Noe må gjøres

– Dette krysset i seg selv bør det gjøres noe med. Det finnes andre avkjøringer, så det er mulig å gjøre det forbudt å svinge av veien her når du kommer sørover fra Harstad, sier Morten Ligaard.

Han la ut videoen av nestenulykken for å gjøre folk og myndigheter obs på hvor fort ting kan gå galt, selv om man følger fartsgrenser og andre regler i trafikken.

– Og dette er ikke den eneste avkjøringen eller krysset som kan skape farlige situasjoner dersom du får en opphopning av biler, sier han.

I 2018 kom en rapport som sier at vogntogtrafikken på nordnorske veier kan bli doblet de neste ti årene.

– Jeg mener de nordnorske veiene ikke er godt nok dimensjonert flere steder. Opplevelsen min på torsdag er bare et eksempel på hvor fort det kan gå galt, sier Ligaard.

– Ingen grunn til å slå seg til ro

Avdelingsdirektør for vegavdelingen i Midtre Hålogaland, Geir Hartz Jørgensen, har sett Ligaards video.

– Det er lett å se at dette kunne gått fryktelig galt, og jeg tenker at vi alle skal være takknemlig for at det ikke ble et mer alvorlig utfall, sier Jørgensen.

MÅ TAS PÅ ALVOR: Geir Hartz Jørgensen i Statens vegvesen mener torsdagens hendelse må bli tatt på alvor, selv om det heldigvis gikk bra. Foto: Mathis Eira / NRK

Jørgensen sier videre at avkjøringen ligger innenfor kravene, men at torsdagens hendelse gir grunnlag for å vurdere tiltak for å sikre avkjøringen bedre, for eksempel ved hjelp av skilting.

– Vi må nok erkjenne at det langs vegnettet vil være mange slike kryss som dette, og dersom en serie uheldige omstendigheter inntreffer så vil risikoen kunne øke. Samtidig som vi opplever en økende trafikk på norske veier, ser vi at ulykkestallene går ned, og Norge er helt på topp hva angår reduksjon av ulykker på veiene. Det er selvsagt ingen grunn til å slå seg til ro med dette, så vi både skal og må fortsatt jobbe for at denne utviklingen skal forsette.