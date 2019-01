Bygda sterkt berørt: – Folk har fryktet at dette skulle skje

Torsdag har det snødd tettere og tettere fra morgenen av. Man ser ingenting, sier Lloyd Rehnlund som bor i bygda i Tamokdalen.

Han utførte en jobb ved overnattingsstedet Camp Tamok da han skimtet lys som beveget seg oppover fjellsiden mot Blåbærtinden.

Observasjonen ble gjort i samme tidsrom som de savnede trolig var der oppe.

– Mange i bygda har jo sett skikjørere på vei opp i fjellet og har nok fryktet en hendelse som dette. Alle vet at jo at sånt kan skje, og nå er det trasig å tenke på det verste utfallet. Det er mange som er berørt av dette, sier Rehnlund.

Fire personer er savnet etter en topptur til Blåbærtinden i Tamokdalen i Troms onsdag ettermiddag.

Skredfaren er på farenivå fire, det snør tett og er svært vanskelige leteforhold.

Leteaksjonen etter de tre finske statsborgerne og den svenske kvinnen som er fryktet tatt av snøskred i Tamokdalen i Troms ledes fra Olsrud gård. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Har blitt et populært område for skikjørere

Rehnlund beskriver området i Tamokdalen som attraktivt for skikjørere, og med stadig flere av dem som gjester.

– Det er svært populært da det er lett tilgjengelig og snø langt utover sommeren slik at sesongen er lang. Før var det en og annen rypejeger eller slalåmkjører på fjellet, men i min barndom gikk vi aldri så høyt opp, sier Rehnlund.

Skiløypa inn i Tamokdalen. Foto: Marita Andersen/NRK

Han er også en del av fjellredningsgruppa i området, men blir selv oftest utkalt til nasjonalparken når skiløpere på langrennsski er savnet.

– Det er på eget initiativ og ansvar når man går opp i fjellet her, og man bør ha god kunnskap om både skred- og værforhold og gjerne benytte guide.

– Helt forferdelig

Han sier antallet turister som kommer til bygda har økt kraftig, og mye mer enn det var før med både med nordlys-, hundekjører- og skiturister. I

Siden tusenårsskiftet har mer enn 100 personer mistet livet i skredulykker i Norge. Rundt 20 prosent av dem var utenlandske turister. Som et grep for å få ned dødstallene ble det i desember plassert informasjonskuber på flyplasser landet rundt og det ble laget informasjonsvideoer om farene i norske fjell.

Skredekspert og turguide Espen Nordahl. Foto: Petter Strøm / NRK

– Dette er en veldig trist inngang på det nye året, at vi atter en gang skal oppleve en slik ulykke er helt forferdelig, sier skredekspert og turguide Espen Nordahl.

Han forteller at miljøet blir preget når noe slikt skjer, fordi det er nettopp dette de jobber for å unngå.

– Det jobbes kontinuerlig med å få ut god og nok info. Det har vært en god utvikling de siste årene med flere kanaler der vi forsøker å nå ut med info til utlendinger. Men det er vanskelig å nå alle, og det er en prosess vi fortsatt må jobbe med.

Espen Nordahl anbefaler alle å bruke varsom.no. Torsdag sier varselet at det gerelt er en økende fare for naturlig utløste skred i Nord-Norge.

– Snøskredvarslinga anbefaler å holde avstand til skredterreng i dag.

Tenker på pårørende

Lloyd Rehnlund sier leteaksjonen preger alle folk i bygda.

– Alle sitter og følger med på nyhetene. Det er tragisk og trist å tenke på pårørende og hvordan de har det nå når de trolig er på vei hit mens de venter på å få vite hva som egentlig har skjedd. Det er dem jeg tenker på nå, sier Rehnlund.

Nordahl ga i 2013 ut bok om toppturer i Troms, og kjenner godt til Tamokdalen og Blåbærtinden.

– Det er et stort og krevende fjell. Den såkalt vanlige ruten opp til toppen går i skredutsatt terreng.

Han sier at lokale entusiaster de siste årene har jobbet mye for å bygge opp merkevaren «Tamokdalen» som toppturområde, både for nordmenn og utlendinger.

– Det er spesielt mange finlendere som bruker området.

Krevende forhold i området

Været i området rundt Blåbærtinden er såpass dårlig at det trolig ikke blir iverksatt leteaksjon torsdag etter skituristene som er savnet.

Mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder er i beredskap på stedet, men skredfaren har også vært så stor at de ikke har fått søkt i skredområdet.

Det har gått et stort skred i området, men politiet har ennå håp om å finne overlevende.

– Vi har fortsatt håp, men hvis de er skredtatt og har ligget under snøen lenge er sannsynligheten for overlevelse lav, og den faller minutt for minutt, sier Bård Rannestad, seksjonsoverlege ved UNN.

Det var en svensk mann, en svensk kvinne og tre finske menn som ifølge politiet var på topptur i området onsdag, men de skilte lag. Ved 17-tiden onsdag var den svenske mannen på vei ned igjen, mens letemannskapene var på vei opp til Tamokdalen.

Politiet har bedt om flyforbud i området Tamokdalen der der fire personer er savnet etter et skred, for å sikre at helikopter kan rykke inn så snart været tillater det. Politiet melder at de fortsatt venter på flyvær. Forsvaret bistår.