Bygda er mørklagt mens det krangles om hvem som skal betale strømmen

– Det er tross alt E6. Å ikke ha lys langs veien er skummelt, sier innbygger og sjåfør Morten Elveslett Johnsen.

1. september var det slutt, eller det ble i hvert fall mørkt i Nordreisa. Årsaken er at et enstemmig kommunestyre bestemte i april at de skulle slutte å betale for gatelys langs den delen av E6 som går gjennom kommunen og sju fylkesveier som ligger innenfor kommunegrensen.

I april vedtok kommunestyret at Nordreisa kommune avslutter drift av veilys langs alle riks- og fylkesveier. 1. september ble det mørkt, og ordfører Øyvind Evanger mener Statens vegvesen må ta ansvar. Foto: Pål Hansen / NRK

Politikerne i kommunen nekter nå å betale regningen for andre veier enn de kommunale.

– Det er veieierne sitt ansvar å drifte gatelys, også etter riks- og fylkesveier. Derfor har vi adressert det til Statens vegvesen og fylkeskommunen, sier ordfører Øyvind Evanger.

Ingen vet når det blir lyst igjen

Etter kommunestyrets vedtak ble veieierne Statens vegvesen og Troms fylkeskommune informert, men kommunen hørte lenge ikke noe fra dem.

– Jeg synes det er på grensen til arrogant, sier Evanger.

Nå har partene begynt å snakke sammen, men ingen kan si når gatelysene slås på igjen.

September betyr at det begynner å bli mørkt på kveldene, og i Nordreisa merkes det langs fylkes- og riksveier. Ikke ett gatelys langs Europaveien er påslått.

– Det er trafikkfarlig, sjåfører som kjører gjennom her er ikke vant til at det er helt mørkt. Det kan jo være livsfarlig å ferdes ute nå, sier innbygger Raymond Thomassen.

Innbygger Raymond Thomassen frykter konsekvensene av en mørklagt bygd. Foto: Pål Hansen / NRK

Tror ikke kommunen innså alvoret

Nordreisa Røde Kors ber kommunen tenke seg om en gang til. De mener konsekvensene med avslåtte gatelys er for dramatisk.

– Ute i distriktene er det mange steder der det ikke er sykkel- og gangsti. Vi går mot en mørk tid hvor ungene skal til og fra skolen, og bussen stopper langs E6, sier leder Herborg Rundberg.

Leder i Røde Kors Nordreisa, Herborg Rundberg, ønsker at befolkningen i Nordreisa skal ha et trygt lokalsamfunn og at barn skal kunne ferdes trygt langs veien. Foto: Pål Hansen / NRK

Hun tror kommunen ikke innså alvoret da de bestemte seg for å slukke lysene.

– Jeg håper inderlig Nordreisa kommune ser sitt ansvar for befolkningen, og at vi får lys i stolpene igjen så snart som mulig.

Men ordføreren står på sitt.

– Jeg skjønner de innbyggerne som er kritisk til dette, men da vil jeg rette henvendelsene videre til Statens vegvesen. Jeg synes de bør på banen, sier Øyvind Evanger.

Vil se nærmere på det

I Tromsø sitter avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen i Statens vegvesen. Hun sier de har innledet samtaler med Nordreisa kommune.

– Vi har hatt en dialog om man skal gjøre en avtale om å ta regningen for driften av veilysene gjennom sentrum. Der har vi planlagt et møte med kommunen for å se nærmere på driftsavtalen.

Thorsteinsen sier det stilles krav til når man skal ha veilys, blant annet om hvor stor bil- og gangtrafikk det er langs veiene.

– Hvem mener du bør ta regninga for hovedforbindelsen mellom Troms og Finnmark?

– Det er en viktig veistrekning. Vi ønsker å se nærmere på det sammen med kommunen. Samtidig har vi sagt at vi ikke kan overta veilysanlegg som ikke tilfredsstiller dagens krav.