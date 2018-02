Buss kjørte rett i busskur – passasjerer som ventet sendt til legevakt

Tirsdag morgen stod passasjerer i et busskur i Tromsø sentrum og ventet da en buss plutselig kom kjørende rett i skuret.

To av dem som ventet ved busskuret er nå sendt til sykehus for sjekk, sammen med bussjåføren. De skal ikke ha alvorlige skader, opplyser politiet.

Politiet rykket ut til ulykken, og er på stedet for å gjøre undersøkelser og gjennomføre avhør.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. Bussen har kjørt ned et busskur og står delvis fastklemt under et bygg, sier innsatsleder Simen Skotte til NRK.

Se video fra stedet. Foto: Jørn Inge Johansen/NRK. Du trenger javascript for å se video. Se video fra stedet. Foto: Jørn Inge Johansen/NRK.

Sjåføren fikk illebefinnende

Det er Nobina som drifter bussrutene i Tromsø. Driftssjef Magnar Nilsen har blitt informert om ulykken tirsdag formiddag.

– Slik det ser ut nå har bussjåføren fått illebefinnende som har ført til at han har kjørt i skuret.

Nobina skal nå følge opp de som var involvert i ulykken og gjøre opp for materielle skader som har oppstått.

– Helt smadret

Kyrre Willumsen er representant for bygget, og var vitne til ulykken.

– Busskuret er helt smadret, men til tross for omstendighetene ser det ut til at det har gått greit.

Politiet opplyser at det ikke er mistanke om promillekjøring, men bussjåførens førerkort er beslaglagt.